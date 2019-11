La rassegna “La Storia siamo Noi” torna a Lugo per raccontare la vita e le opere dell’ex imprenditore e fotografo lughese Corrado Preti.

Sabato 23 novembre alle 10.45 la sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” ospita la presentazione del suo libro fotografico In viaggio (Danilo Montanari Editore), che raccoglie immagini scattate in giro per il mondo durante l’ultimo mezzo secolo.

All’incontro saranno presenti, oltre al fotografo, l’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati, la direttrice biblioteca Trisi Luciana Cumino, il presidente dell’associazione Storia e memoria della Bassa Romagna Paolo Gagliardi, il curatore del volume Daniele Serafini e l’editore Danilo Montanari.

Durante l’iniziativa le quarantotto immagini contenute nel volume saranno proiettate su grande schermo. Attraverso queste fotografie Preti parla di un tempo e di un mondo che non ci sono più e lo fa con una padronanza tecnica ed estetica influenzata dai grandi fotografi del Novecento, cui il suo lavoro si richiama.

Come scrive Daniele Serafini nell’introduzione al catalogo, “l’universo poetico di Corrado Preti ci rimanda a un’epoca ormai lontana, nella quale viaggiare e fotografare erano un’esperienza di vita e, talvolta, anche un’avventura”. Per l’editore Danilo Montanari “la fotografia di Preti naviga con disinvoltura nella cultura del suo tempo, ne padroneggia gli stilemi, i riferimenti letterari, confrontandosi con i maestri che hanno fatto la storia di quest’arte”.

Corrado Preti è nato nel 1931 a Lugo, dove tuttora risiede. Il suo interesse per la fotografia è maturato negli anni Cinquanta, traducendosi in una passione che lo ho portato a viaggiare in tutto il mondo e a scattare migliaia di immagini, conservate gelosamente nell’archivio di famiglia. Per molti anni ha fatto parte del Circolo fotografico della Pro Loco di Lugo.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0545 38556 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it .

