Teatro comico e stagione di Danza al Masini: al via la campagna per i nuovi abbonamenti

Partirà sabato 23 novembre (dalle ore 16 alle 18) la campagna per sottoscrivere un nuovo abbonamento alle Stagioni di Teatro Comico e Danza del Masini di Faenza. La campagna proseguirà poi da lunedì 25 a mercoledì 27 novembre dalle ore 10 alle 13, sempre presso la Biglietteria del Teatro Masini.

I quattro appuntamenti del cartellone di Teatro Comico vedranno avvicendarsi sul palcoscenico del Masini veri e propri “assi” della risata quali Debora Villa con lo spettacolo Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere (10 dicembre), spettacolo tratto dall’omonimo best seller di John Gray; Maria Pia Timo in Una donna di prim’ordine (14 gennaio), Giuseppe Giacobazzi in Noi – Mille volti e una bugia (4 febbraio) e il duo comico Gigi e Ross in Andy e Norman di Neil Simon con la regia di Alessandro Benvenuti (4 marzo).

Il cartellone dedicato alla DANZA, per il quale è confermata la collaborazione di Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, porterà al Masini diverse espressioni dell’arte coreutica, partendo dal balletto “sulle punte” La Bella Addormentata del Russian Classical Ballet (16 dicembre) al neoclassico Una Carmen. Don Josè del Nuovo Balletto (25 gennaio), fino a esplorare le nuove possibilità della danza contemporanea con la RBR Dance Company nello spettacolo The Man (2 aprile) e dello stesso Aterballetto con il trittico Lost In – O – Secus (29 aprile). Opere che portano le firme coreografiche di alcune eccellenze internazionali quali Marius Petipa, Hektor Budlla, Cristiano Fagioli, Saul Daniele Ardillo, Philippe Kratz, Ohad Naharin.

I prezzi degli Abbonamenti variano da 40 a 98 euro a seconda del settore prescelto e dell’età dell’acquirente per la rassegna Comico, e dai 40 ai 96 euro per il cartellone Danza.

Info: 0546/21306

www.accademiaperduta.it