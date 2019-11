Tornano dopo la pausa estiva “I Calzini Spaiati”, in scena con “Aquarius” al Teatro di Fusignano

“I Calzini Spaiati”, compagnia teatrale nata nel 2009, torna in scena dopo la pausa estiva. Questa volta sul palco del Teatro Moderno di Fusignano, venerdì 22 novembre, alle ore 21. Il loro ultimo musical “Aquarius”, per la regia di Giulia Torelli, è un omaggio a Hair, l’irriverente e mitico soul-rock musical che ancora oggi, a 40 anni dal debutto, mantiene intatto il suo appeal e la sua straordinaria attualità.

“Ci siamo chiesti come potevamo parlare della guerra del Vietnam e degli anni a cavallo tra la decade ’60-’70 senza averli vissuti. L’unico modo – affermano dalla compagnia – era rivivere quei dialoghi e quelle lotte interiori ed esteriori alla luce dell’attualità. Legare alle nostre, le esperienze di chi allora fuggiva dalla propria quotidianità e si riversava a New York, convinto di poter cambiare le cose. Il tutto nel rispetto della trama e dell’atmosfera originale dell’opera.”

Lo spettacolo – Claude lascia la sua amata campagna e approda a New York in piena Love Generation, con in mano la lettera che lo convoca nell’esercito. Si trova davanti alla scelta che segnerà tutta la sua vita: seguirà l’onda del movimento Hippy o deciderà di partire per combattere in Vietnam? Aquarius è un musical, dove la chiave è una sola: il valore della Libertà assoluta.

Biglietti – Prenotazioni al numero 340 5647223.

Biglietti: 12€ Adulti; 8€ Bambini fino ai 10 anni.

La biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 20:00 per il ritiro e pagamento delle prenotazioni e per l’acquisto diretto dei biglietti. Prenotazione consigliata.

L’associazione culturale “I Calzini Spaiati” nasce nel 2009 grazie ad un progetto del Comune di Alfonsine che ha permesso ad alcuni ragazzi di poter coltivare una passione in comune: il teatro. Affiliati alla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), l’associazione mette in scena ogni anno spettacoli teatrali spaziando tra la prosa e il musical, parallelamente a progetti di promozione socio-culturale. La compagnia propone al pubblico grandi classici del musical come “The Rocky Horror Picture Show” e “Godspell”, che è andato in scena come speciale fuori rassegna al Teatro Goldoni di Bagnacavallo e al Festival “Teatro ArROCCAto” a Forlì, esecuzione vincitrice dei premi “Miglior direzione corale” e “Miglior cantante protagonista”. Negli anni successivi è stata inserita la musica dal vivo portando in scena “All you need is… Oz” e adattamenti di grandi opere letterarie come “Sogno di una notte di mezza estate” ed “Elianto”. Dal 2013 l’associazione promuove nel territorio la passione per il teatro con laboratori teatrali rivolti a bambini, ragazzi ed adulti.