Al via gli incontri al Teatrino della Casa delle Aie di Cervia: si parte con una commedia in dialetto

Inizia venerdì 22 novembre 2019, alle 21, nel Teatrino della Casa delle Aie di Cervia,il programma degli incontri della stagione culturale 2019-2020 a cura dell’Associazione Culturale Casa delle Aie. È in calendario la commedia dialettale in tre atti più epilogo intitolata “Una stéla par Tonino. La festa del Paes”(Una stella per Tonino. La festa del paese) liberamente tratta da un’opera di Stefano Palmucci.

Sono 18 gli appuntamenti culturali settimanali del venerdì della stagione 2019-2020 e si concluderanno il 3 aprile 2020. Tutti sono aperti a soci e non soci e con ingresso gratuito.

LA COMMEDIA

In una movimentata giornata, gli esilaranti gestori del mitico ristorante “da Tonino” di Cannuzzo,attendono con ansia il delegato della Guida Michelin per la valutazione. Il delegato viaggia però in incognito, per cui ogni bizzarro e stravagante avventore potrebbe essere l’atteso commissario.

Gli ignari clienti si vedranno quindi trattati dapprima con servile ed untuosa deferenza, salvo poiessere liquidati con sbrigativa scortesia quando si scopre veramente ciò che in realtà non sono.

LA COMPAGNIA

La compagnia dialettale “Qui dla Madòna” nacque negli anni ’70 per volontà di un gruppo di cittadini di Cannuzzo, frazione del Comune di Cervia chiamata da tutti “Madòna” (in dialetto “Madonna”, riconducibile al nome della Parrocchia “Madonna degli Angeli” proprio di Cannuzzo) che, per passione e divertimento, si ritrovava al teatrino della Parrocchia per provare e preparare ogni anno l’allestimento di una commedia da presentare ai concittadini e al pubblico dei paesi limitrofi. Il desiderio di stare insieme, far divertire e divertirsi è stata la linfa che ha spinto e spinge tuttora i componenti della Compagnia a proporre commedie con forza comica, brio e ironia nella scrittura, ambientate idealmente nelle campagne cervesi e proponendo alcuni personaggi caratteristici di paese.

Alla realizzazione delle iniziative collabora attivamente la gestione del Ristorante della Casa delle Aie, che fa capo ai fratelli Battistini. Ogni venerdì vengono anche presentate delle offerte gastronomiche particolari legate ai piatti della tradizione romagnola.