Il “Riding Tristocomico” di Arianna Porcelli Safonov sul palco del Teatro Socjale di Piangipane

A grande richiesta torna sul palco del Teatro Socjale Arianna Porcelli Safonov con il suo “Riding Tristocomico”. L’appuntamento è per sabato 23 novembre con ingresso dalle 20.30 e inizio spettacolo alle 21.

Lo spettacolo portato da Arianna è uno show informale tra a metà strada tra reading show e performance d’improvvisazione che include una selezione di monologhi di satira (tutti scritti da Arianna). La scaletta, quindi, è in continua evoluzione: un Rìding non è mai uguale all’altro. I pezzi classici viaggiano accanto alle nuove produzioni; ciò che non cambia è il tema proposto: una collezione di invettive contro il male contemporaneo, spacciato come ultima tendenza.

Il lavoro comico di Arianna è molto distante dal cabaret televisivo: la sua missione è accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale e risvegliare le menti assopite dall’immondizia mediatica cui siamo sottoposti quotidianamente.

Naturalmente, come da tradizione cappelletti al termine dello spettacolo.

Ingresso riservato soci Arci, tesseramento in Teatro.

Info e prevendita: www.teatrosocjale.it

www.facebook.com/teatrosocjale

Tel. 3276719681