Ravenna. Premio Guidarello. Apertura della 48^ edizione dedicata a Dante e Fellini

Sarà dedicata a Dante Alighieri e Federico Fellini, protagonisti degli eventi celebrativi del 2020 e 2021, l’apertura della 48esima edizione del Premio Guidarello per il Giornalismo d’Autore, domani alle ore 17.30 al Teatro Alighieri di Ravenna.

Il prologo della cerimonia sarà infatti affidato ai pluripremiati artisti ravennati Ermanna Montanari, attrice, autrice e scenografa, e Marco Martinelli, drammaturgo e regista, fondatori del Teatro delle Albe e di Ravenna Teatro, in un omaggio che avvicina al centenario della nascita del regista riminese e al settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta.

Sul palco, il presidente della giuria nazionale Bruno Vespa intervisterà i premiati di questa edizione: Ferruccio de Bortoli, Franco Di Mare, Antonio Polito, Agnese Pini, Paolo Cevoli, Francesca Fialdini e Angela Rafanelli, Giampaolo Soldati e Roberto Gagnor, Fiorenzo Landi e gli studenti della classe vincitrice del 13esimo Guidarello Giovani.

La cerimonia andrà in onda domenica alle 21.05 sul canale 85 di Di.tv, sarà caricata sul canale YouTube di Confindustria Romagna e raccontata attraverso gli account social dell’associazione (twitter @confindromagna e instagram @confindustriaromagna).

Il premio Guidarello gode del patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, della Provincia di Ravenna, con la compartecipazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, è realizzato con il contributo della Camera di commercio di Ravenna, in partnership con ENI, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna e grazie a BPER banca e Intesa Sanpaolo.