Al Teatro dei Filodrammatici di Faenza il divertente spettacolo dei giovani attori della Berton

I giovani attori della Berton debutteranno in questa stagione teatrale portando in scena un divertentissimo spettacolo di Georges Feydeau, per la regia di Luigi Antonio Mazzoni e Daniele Porisini. Le capacità attoriali, per certi versi forse un po’ acerbe ma già ben marcate, l’impegno, l’entusiasmo, la spontaneità e la freschezza giovanile accompagneranno le prossime serate al teatro dei Filodrammatici.

In questo vaudeville, ambientato nella media borghesia francese di fine ‘800,il dottor Moulineaux tenta di movimentare il suo menage familiare con improbabili scappatelle: si troverà presto prigioniero in un meccanismo per lui infernale, e per il pubblico esilarante. Una girandola di imprevisti, sorprese, qui-pro-quo, spinti fino al paradosso, lo porteranno…

Lo spettacolo sarà replicato al Teatro dei Filodrammatici, viale Stradone 7 Faenza:

– sabato 23 novembre ore 21.00;

– domenica 24 novembre ore 21.00;

– venerdì 29 novembre ore 21.00;

– sabato 30 novembre ore 21.00;

– domenica 1° dicembre ore 15.30.

Prenotazioni come sempre presso:

– negozio “La Mimosa” Co.so Saffi, 48, Faenza – tel. 0546 22616 – chiuso il mercoledì;

– Teatro dei Filodrammatici, nelle sere di spettacolo dalle 20.00 alle 20.30 – tel. 0546 699535.

Biglietto unico: 7,00 euro. Tutte le informazioni sul sito www.filodrammaticaberton.it e sulla pagina Facebook “Filodrammatica Berton”.