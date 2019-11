Alla Basilica di San Francesco il concerto “La fiaba de Lo schiaccianoci” con l’Orchestra da Camera di Ravenna

Il Memorial Day, promosso da Associazione Ravenna Eventi, giunge alla sua ventesima edizione e propone un evento speciale: «La fiaba de “Lo schiaccianoci”», tratto dall’omonimo testo di Alexandre Dumas e con le musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, alla Basilica di San Francesco di Ravenna sabato 23 novembre alle 21.

Protagonista, come di consueto, l’Orchestra da Camera di Ravenna diretta da Paolo Manetti, accompagnata per l’occasione dalla voce recitante di Alessandro Braga. Il concerto vedrà inoltre la partecipazione del coro della Scuola Secondaria “Guido Novello” diretto da Elisabetta Agostini.

“Lo schiaccianoci”, la cui più celebre rappresentazione è legata al balletto di Marius Petipa, è una fiaba che ha fatto il giro del mondo: ambientata nella notte di Natale, narra di Clara e del suo Schiaccianoci con le sembianze di un soldatino, alle prese con un Re Topo e una Fata Confetto. Composto fra il 1891 e il 1892, venne rappresentato per la prima volta al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo sotto la direzione di Riccardo Drigo.

La versione proposta da Paolo Manetti e dalla sua orchestra si costituisce come un dialogo fra musica e parole, nell’adattamento di Valda Miani e grazie alla voce recitante dell’attore e regista ravennate Alessandro Braga. La serata vedrà anche la partecipazione di un ospite d’eccezione, lo scrittore Carlo Lucarelli. Conosciuto al grande pubblico per il programma televisivo “Blu notte” e per essere l’ideatore dell’Ispettore Coliandro, Lucarelli è scrittore di noir e studioso di criminologia e di storia. A Ravenna riceverà dalla presidente dell’Associazione Ravenna Eventi, Nicoletta Mazzetti, il Premio Stella di Galla Placidia, realizzato dalla mosaicista ravennate Marica Pelliconi.

L’ingresso al concerto è a offerta libera. L’intero ricavato della serata verrà devoluto alla Missione Francescana in Kerala, India. In vent’anni di attività, il Memorial Day ha infatti permesso di realizzare importanti opere a sostegno delle popolazioni dei paesi poveri del mondo: pozzi, aule scolastiche, presidi medici e infermieristici, servizi igienici, strutture di accoglienza. «In questi anni abbiamo visto un mare di sorrisi – racconta Nicoletta Mazzetti – in chi abbiamo aiutato, in chi ha potuto trovare un piccolo sollievo nelle mille difficoltà in cui si trova a vivere, in chi ha trovato il coraggio, la forza di reagire, combattere e continuare a credere».

Saranno presenti, per un indirizzo di saluto, l’Arcivescovo di Ravenna e Cervia Monsignor Lorenzo Ghizzoni e il Presidente dell’Associazione “Amici di Ravenna Eventi” Giannantonio Mingozzi. «Non esistono molte iniziative culturali che raggiungono i vent’anni – ha dichiarato Mingozzi – Questi vent’anni sono il coronamento del sogno di Nicoletta Mazzetti e di una esigenza della città».

Il Memorial Day è realizzato con il patrocinio di Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e Provincia di Ravenna, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e con la collaborazione di Romagna Acque – Società delle Fonti, Lions Club Ravenna, Croce Rossa Italiana e CSRC – Portuali Ravenna. Fra i sostenitori privati che rendono possibile la serata, Ottima, Domus Nova, Logikem, Conad e Studio Babini.