Cervia: la scrittrice Francesca Capossele apre la rassegna “Parole oltre il muro”

Sabato 23 novembre alle ore 16 alla Biblioteca “Maria Goia” la scrittrice ferrarese Francesca Capossele apre la rassegna “Parole oltre il muro”, organizzata dall’Associazione Amici della Biblioteca.

L’incontro, condotto da Filippo Reina dell’associazione Rapsodia, avrà come tema l’ultimo romanzo della scrittrice, “Nel caso non mi riconoscessi”, che racconta di una giovane donna italiana che in una notte del 1953, in piena Guerra Fredda, decide di fuggire nella Germania Orientale, senza dare spiegazioni della sua scelta.

Per informazioni: 0544-979384, biblioteca@comunecervia.it

Il LIBRO: “All’epoca Alda è una laureata in matematica, che vive a Ferrara con i genitori. Ha vissuto un’adolescenza e una giovinezza piccolo borghesi, tra certezze politiche (era una giovane fascista convinta) e sogni di matrimoni improbabili, temporaneamente interrotti dalla guerra che ha costretto la famiglia a sfollare in campagna. Dopo la Liberazione, sebbene a rilento, Alda ha proseguito gli studi, per poi fidanzarsi con Ruggero, un agente di polizia conosciuto su un treno per Padova. Ma proprio in prossimità delle nozze con Ruggero, di notte, con una valigia e una borsa a tracolla, Alda fugge e raggiunge la Germania Orientale dove vivrà fino alla caduta del Muro di Berlino.

Una scelta sentimentale? Un uomo l’attende a Lipsia? Oppure nuove e forti convinzioni politiche? O più semplicemente una irrefrenabile ricerca di libertà, paradossalmente in un paese dove nessuno si sente libero?

Francesca Capossele ricostruisce il vissuto dei cittadini della Germania Orientale (la paura, le privazioni, i compromessi) e quello personale di Alda, l’italiana fuggita dall’Occidente, riuscendo a combinare la precisa descrizione dei meccanismi del regime, ma anche la rivolta di una donna che ha rifiutato il destino assegnatole dall’appartenenza al suo ceto sociale e al genere femminile”.

L’AUTRICE: Francesca Capossele (1958), nata a Rovigo, vive e lavora a Ferrara. Ha esordito nel 2016 con 1972, finalista al Premio Modus Legendi.