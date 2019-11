Tour in provincia per Maria dell’Anno che presenta il suo libro “Se questo è amore” sulla violenza di genere

Tour in provincia, con tre appuntamenti tra Ravenna, Lugo e Cervia per la scrittrice, giurista e criminologa Maria dell’Anno che presenterà il suo saggio “Se questo è amore. La violenza maschile contro le donne nel contesto di una relazione intima”.

Questi gli appuntamenti: 22 novembre ore 17:30, Biblioteca Trisi di Lugo, in collaborazione con Demetra-Donne in aiuto; 27 novembre ore 18:00, Caffè letterario di Ravenna, in collaborazione con Linea Rosa e Fidapa; 28 novembre ore 16:30, Biblioteca comunale di Cervia, in collaborazione con Linea Rosa, SeiDonna e Fidapa.

“Se questo è amore” è un saggio che sfida l’opinione pubblica proponendo un ampio studio sulla violenza di genere. Un problema che non è un’emergenza, bensì un fenomeno culturale, che ha le proprie radici nella disparità sociale da sempre esistita tra l’uomo e la donna. Parlando del tema, l’autrice dice: “Il femminicidio è un problema culturale, e per combatterlo è necessario sconfiggere la mentalità patriarcale, messa in crisi dall’emancipazione delle donne. È sulla società che bisogna intervenire, con l’educazione, anzi con la rieducazione. Per questo non basta che si parli del problema della violenza. È importante che se ne parli correttamente”.

Se questo è amore ha vinto il Premio di scrittura femminile “Il Paese delle donne” 2017 e il Premio letterario “ Città di Castello” 2018.

Maria Dell’Anno è giurista, criminologa e soprattutto scrittrice. Solo quando scrive sente che sta facendo ciò per cui è nata. Ha vissuto a Milano, Roma, Ferrara e ancora non ha finito di traslocare. Tuttavia adora Torino, città dove ha ambientato due dei suoi romanzi. Ha dedicato la sua tesi di master in criminologia alla violenza maschile contro le donne nel contesto della relazione di coppia, formandosi in due centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna. Crede fermamente che solo un profondo cambiamento culturale potrà mettere la parola fine a questa perfida forma di violenza. Scrive articoli su NoiDonne.org.