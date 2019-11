Turismo accessibile per ipovedenti e non vedenti. Seminario a Ravenna con l’Associazione Girobussola

Lunedì 25 novembre e giovedì 28 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.30, nella Sala Oratorio Parrocchia di San Biagio a Ravenna, si terrà un corso sul turismo accessibile per ipovedenti e non vedenti, ideato da Cristiana Zama, guida accompagnatore ed interprete, in collaborazione con l’associazione La Girobussola.

Il Seminario rivolto a tutti, in particolare guide turistiche, accompagnatori turistici, insegnanti, curatori mostre, operatori museali, ha l’obbiettivo di rendere Ravenna sempre più aperta ed accessibile a tutti.

“Questo seminario di 7 ore, suddivise in due mezze giornate, tratterà temi relativi al mondo della disabilità visiva quali la percezione tattile e uditiva dei luoghi e delle opere d’arte, nonché gli strumenti e le strategie per l’inclusione culturale – spiega la Zama -. Prendendo in esame un campo fortemente sperimentale e in piena espansione, si affronteranno in dettaglio le problematiche e le potenzialità legate al tema del turismo accessibile per ipovedenti e non vedenti: cosa valorizzare, come rendere culturalmente piena e godibile un’esperienza di viaggio, senza trascurare l’importante aspetto dell’accompagnamento, anche attraverso consigli diretti e pratici”.

Si parlerà anche di percorsi audio-tattili nei musei e forme sostenibili di turismo inclusivo, percorsi audio-tattili all’esterno (in città, nella natura…) e importanza del contesto di accessibilità culturale, di progettazione di mappe tattili e del loro utilizzo corretto. Si entrerà nella specificità del senso del tatto e dell’udito, analizzandone le caratteristiche e illustrandone le potenzialità.

Docente: Marta Giacomoni, fondatrice dell’’Associazione ONLUS La Girobussola di Bologna, che si occupa di accessibilità culturale per ipovedenti e non vedenti, costruendo progetti di accessibilità di vario tipo su territorio italiano e internazionale. L’Associazione ha vinto il primo premio per la promozione culturale – It.a.cà 2016 e e nel 2018 quello Dirittidiretti per il turismo accessibile.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattarmi o cliccare il seguente link: https://www.eventbrite.com/e/comunicare-larte-per-un-turismo-accessibile-tickets-80091147779?aff=ebdshpfsecondarybucket