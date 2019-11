Lugo, ultima lezione del corso di base di Economia e Finanza in biblioteca

Martedì 26 novembre alle 20.30 è in programma l’ultima lezione del corso base di economia e finanza “Le parole dell’Economia”. Nella sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo si parlerà degli strumenti del risparmio.

Docente del corso è Alberto Marzari, private banker presso la Cassa di Risparmio di Cento Spa, iscritto all’albo dei Consulenti finanziari e accreditato Abi come “consulente patrimoniale”. Il corso, gratuito e aperto a tutti, è organizzato dalla biblioteca “Fabrizio Trisi” in collaborazione con l’Università per gli Adulti di Lugo e Cassa di Risparmio di Cento. Per ulteriori informazioni scrivere a trisi@comune.lugo.ra.it.