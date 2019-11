Ravenna, grande successo per il concerto “Lo schiaccianoci”: premiato Carlo Lucarelli

Non poteva riscuotere maggiore successo il ventennale del Memorial Day, promosso dall’Associazione Ravenna Eventi, salutato sabato 23 novembre, da un grande pubblico che ha gremito la Basilica di San Francesco a Ravenna. Lungamente applaudita l’Orchestra da Camera di Ravenna diretta da Paolo Manetti per l’esecuzione del concerto tratto dalla fiaba de “Lo schiaccianoci” di P.I. Tchaikovsky, voce narrante Alessandro Braga, coro della scuola media Guido Novello.

In apertura di serata Nicoletta Mazzetti, presidente di Ravenna Eventi, ha ricordato come in questi vent’anni tutte le offerte raccolte in occasione dei concerti di fine d’anno siano servite per costruire pozzi, spianato strade, realizzato scuole e impianti offrendo aiuto a tanti bambini e adulti colpiti da ogni genere di calamità.

A tal fine padre Ivo Laurentini ha ringraziato il pubblico a nome delle Missioni Francescane a cui sono state devolute le offerte; l’Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni si è poi complimentato per un evento così apprezzato e duraturo che unisce solidarietà e passione musicale.

Per il Comune è poi intervenuta la consigliera Chiara Francesconi e per i Lions Club Mario Boccaccini. Infine Giannantonio Mingozzi, presidente degli “Amici del Memorial Day”, ha consegnato a Nicoletta Mazzetti la medaglia commemorativa dei 20 anni come testimonianza di orgoglio e di impegno profuso.

Carlo Lucarelli, a conclusione della serata, è stato insignito dell’annuale Premio “Stella di Galla Placidia” (un mosaico realizzato dall’artista Marica Pelliconi) per l’impegno letterario e radiotelevisivo espresso con alto valore civico ed educativo.