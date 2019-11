Sant’Agata sul Santerno. Gli appuntamenti per la Giornata contro la violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre Sant’Agata sul Santerno ricorda la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con la camminata in rosso e uno spettacolo.

Il primo appuntamento è alle 20 con la camminata in simultanea in tutti i comuni della Bassa Romagna per dire basta alla violenza di genere. A Sant’Agata il ritrovo è davanti al Municipio in piazza Garibaldi. Ai partecipanti sono richiesti un indumento o accessorio di colore rosso e un gomitolo rosso che verrà dipanato lungo il percorso come traccia tangibile del passaggio nel territorio.

Subito dopo, alle 21, è in programma nella Sala della comunità lo spettacolo “Io no, Oltre!”, a cura della scuola di danza Bolero Danzarte asd. Per l’occasione la scuola metterà in scena un viaggio in punta di piedi tra le emozioni e i sentimenti che condizionano la donna che ha subito direttamente o indirettamente una forma di violenza.