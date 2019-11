A Milano Marittima il convegno “Globalizzazione e Mafie – Il caso della mafia Nigeriana”

A Cervia è attivo il progetto condiviso con la Regione Emilia Romagna di “Educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole”. Proprio in ragione dell’estrema rilevanza per la città di tale progetto, della centralità che l’amministrazione comunale attribuisce a esso, è stato organizzato per giovedì 28 novembre il convegno “Globalizzazione e Mafie – Il caso della mafia Nigeriana” presso il Palazzo dei Congressi di Milano Marittima, in viale Jelenia Gora 12 .

Il convegno è organizzato dal Comune di Cervia, promosso dal FISU, da Libera e coofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, oltre a rappresentare un momento culturale per le istituzioni, rappresenta un momento di formazione.

Il programma prevede:

9:00 – 9:30

Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali di Massimo Medri (Sindaco di Cervia), Massimo Mezzetti (Assessore Regione E-R Politiche della legalità), Debora Galassi (referente provinciale di Libera “), Emilio Bonavita (vicepresidente dell’Ordine Giornalisti dell’E-R).

9:30 – 13:30

Relazioni:

Mafie e media. Come i giornali raccontano (e non) i fenomeni mafiosi.

Magnani Letizia (Giornalista professionista e Scrittrice) La storia delle mafie nigeriane e sui sviluppi criminali Fabrizio Lotito (Consulente della Commissione Bicamerale Antimafia) Linee evolutive e conoscenze attuali Francesco Carchedi (Docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma) “Gli attori criminali nigeriani: finanziamento e uso dei fondi nella tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale”

Fiamma Terenghi (Docente presso l’Università di Trento).

La Tavola rotonda sul tema “Globalizzazione e Mafie – Il caso della mafia nigeriana”.

Interverranno:

Vincenzo Ammaliato (Giornalista de “Il Mattino” di Napoli), Ercole Rocchetti (Giornalista RAI), Fabrizio Lotito, Francesco Carchedi e Fiamma Terenghi.

Modera l’incontro e la tavola rotonda la giornalista Letizia Magnani.

Per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione anticipata su:

https://bit.ly/Iscrizione_28-11-2019.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDUzkHh8tbM0llDFbCeNmGcsbs_olSn3_e6x25twLCz-ftKg/viewform.