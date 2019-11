Capit Ravenna, al via il concorso nazionale biennale di poesia nei dialetti d’Italia: come partecipare

Al via il concorso nazionale biennale di poesia nei dialetti d’Italia “Giordano Mazzavillani”, poeta di Ravenna, prima edizione – 2019-2020 in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e la Presidenza nazionale Capit e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Di seguito le linee da seguire per poter partecipare al bando.

Il Bando in generale

Art. 1

Il “Concorso nazionale biennale di poesia nei dialetti d’Italia Giordano Mazzavillani, Poeta di Ravenna” è promosso da Capit Ravenna. Il Concorso viene riproposto in una rinnovataedizione, collegandosi idealmente alle precedenti degli anni 1983, ’85 e ’87. Possono partecipare al Concorso tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18esimo anno di età, ovunque residenti, avvalendosi dei moduli di iscrizione scaricabili dal sito internet www.capitra.it.

Per i minori di anni 18 l’iscrizione dovrà essere autorizzata da un genitore o da un tutore legalmente riconosciuto.

Art. 2

I partecipanti potranno inviare opere edite e inedite di loro produzione, a tema libero, in uno dei dialetti riconosciuti in Italia, accompagnate da una traduzione in lingua italiana, per una delle seguenti sezioni:

a) Silloge di tre poesie inedite, mai premiate in altri Concorsi;

b) Libro di poesia, edito tra l’1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019.

Art. 3

Si potrà partecipare ad una sola sezione. Le indicazioni redazionali cui attenersi, pena l’esclusione dal concorso, sono le seguenti:

per la sezione Silloge di tre poesie inedite: max di una cartella per ogni poesia (una cartella = 30 righe standard, ovvero max 30 versi). La silloge va inviata in 6 copie con la relativa traduzione in lingua;

 per la sezione Libro di poesia edita, vanno inviate 6 copie del libro.

Art. 4

Sia le opere inedite, raccolte in singoli fascicoli separati ed opportunamente pinzati, che le copie edite vanno inviate in unico plico all’indirizzo in calce al presente bando, insieme al modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato anche nella parte inerente all’informativa sulla tutela della privacy.

Testi e libri non saranno restituiti. Non saranno prese in considerazione le opere inviate via e-mail.

Art. 5

E’ richiesta una quota di partecipazione unica per ciascuna Sezione a titolo di rimborso spese corrispondente a €. 10,00 (euro dieci). Il pagamento di tale quota potrà essere effettuato con bonifico bancario sul c/c n.CC0810118294 intestato a Associazione Amici della Capit Aps, Via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna – Codice IBAN: IT 16 I 06270 13181 CC0810118294.

Nella causale è obbligatorio indicare cognome e nome del partecipante e la dicitura“Concorso di poesia G. Mazzavillani, Ravenna 2019-2020”.

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere nominativo e relativo ad un solo partecipante. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata unitamente agli elaborati.

Art. 6

Le opere vanno inviate entro e non oltre il 31 dicembre 2019 al seguente indirizzo: Concorso di poesia G. Mazzavillani c/o Capit Ravenna – Via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna. Per l’ottemperanza dei limiti di tempo fa fede il timbro postale.

Art. 7

Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, dalla Giuria designata da Capit Ravenna, presieduta da Nevio Spadoni (poeta e drammaturgo) e composta altresì da Gianfranco Lauretano (poeta e critico letterario), Cristina Ghirardini (etnomusicologa, Centro per il dialetto romagnolo – Fondazione Casa Oriani), Gianfranco Miro Gori (saggista e poeta), Manuel Cohen (poeta, saggista e critico letterario) e Elio Pezzi (giornalista e poeta), che svolgerà le funzioni di segretario. La madrina del Concorso è Maria Cristina Mazzavillani Muti.

Art. 8

Per ciascuna Sezione la Giuria sceglierà un’opera vincitrice e due opere segnalate. LaGiuria si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di non assegnare premi.

Art. 9

Per la sezione Silloge di tre poesie inedite è previsto un premio di €.500,00 (euro cinquecento) e diploma per l’autore della silloge vincitrice; diplomi e omaggi d’arte sono altresì previsti per le due opere segnalate.

Per la sezione Libro di poesia edita è previsto un premio di €.1.000,00 (euro mille) e diploma per l’autore del libro vincitore; diplomi e omaggi d’arte sono altresì previsti per le due opere segnalate.

Le opere vincitrici e quelle segnalate saranno presentate pubblicamente sabato 23 maggio 2020, alle ore 17.00, in occasione dell’incontro dedicato al poeta Giordano Mazzavillani, che si svolgerà a Ravenna, Palazzo Rasponi, Piazza J.F. Kennedy, 12.

Art. 10

Gli autori vincitori dovranno ritirare il premio personalmente o, in ben motivati casi eccezionali, potranno delegare una persona di loro fiducia.

Art. 11

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.

Per informazioni:

Capit Ravenna: tel. 0544 591715 E-mail: info@capitra.it.

Sito web: www.capitra.it.

Dal lunedì al venerdì: ore 10.30-12.30.

Modulo iscrizioni

Modulo iscrizioni minori