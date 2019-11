La fotografa Giorgia Corniola di Lugo tra i partecipanti alla Coppa del Mondo fotografica

È già partito il lavoro per la settima edizione della Coppa del mondo fotografica (WPC), una competizione alla quale partecipano fotografi professionisti di 40 Paesi e che – per la prima volta nella storia – avrà la sua premiazione finale proprio in Italia (Roma 23 marzo 2020).

Il Team Italia è composto da 18 fotografi professionisti tra i quali trova posto – nella categoria “ritratto” – anche la fotografa lughese Giorgia Corniola.

“Abbiamo appreso con molto piacere l’inserimento di Giorgia nel Team Italia – dice Mirco Villa, portavoce nazionale dei fotografi in CNA e presidente di CNA Comunicazione Ravenna – e siamo molto felici che una nostra associata partecipi a questa sfida tra fotografi di tutto il mondo. Lo consideriamo un successo per l’intera categoria e per il nostro territorio. Auguriamo a Giorgia, non nuova a riconoscimenti importanti, di contribuire a riportare in Italia, dopo molti anni, questo ambito trofeo”.