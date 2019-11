La Romagna e il mondo della musica piangono il DJ Gianni Maselli

Il Corriere di Romagna riporta la notizia della scomparsa di Gianni Maselli, storico DJ di musica afro e funky nei locali ravennati e della Romagna. Maselli è deceduto a Bologna all’età di 61 anni a causa di un malore. Gianni aveva fatto ballare intere generazioni a partire dalla fine degli anni ’70 sino agli anni 2000, esibendosi in tanti locali della Riviera romagnola e non solo tra i quali il Cocoricò di Riccione, il Baccara di Lugo, il Cap Creus di Imola e lo Xenos di Marina di Ravenna.

“È scomparso Gianni Maselli, storico DJ di musica afro e funky nei locali ravennati e della Romagna. Gianni aveva fatto ballare intere generazioni a partire dalla fine degli anni ’70. Fu premiato al MEI nel 2017 come uno dei grandi storici Dj della nostra Riviera. Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti lo ricorda oggi con dolore e rimpianto per la prematura scomparsa come uno dei grandi del settore della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento dal vivo che ha fatto conoscere la nostra terra in tutto il mondo” si legge in una nota del MEI Meeting delle etichette indipendenti di Faenza.