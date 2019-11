Lugo, il monumento a Francesco Baracca si tinge di rosso per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il monumento a Francesco Baracca di Lugo lunedì 25 novembre si è illuminato di rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Nella stessa giornata si sono tenute la Camminata in Rosso in simultanea in tutti i Comuni della Bassa Romagna e l’inaugurazione di una simbolica panchina rossa a ricordo di tutte le donne vittime di femminicidio, all’incrocio fra viale degli Orsini e via Ricci Curbastro. Inoltre, nel pomeriggio sono state ricordate le vittime di femminicidio in Bassa Romagna davanti al monumento situato al Parco del Loto.