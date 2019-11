Per le proiezioni del martedì a Faenza “Algeria Impero romano e Ghardaia” di Raul Tassinari e Rosanna Gardella

Con il mese di novembre 2019 sono riprese le proiezioni del martedì sera per il ciclo “Immagini dal mondo” organizzate dall’UOEI Faenza in collaborazione con l’Associazione sportiva “Oreste Macrelli”. Il programma prosegue martedì 26 novembre (dalle ore 20.45) al numero 13 di piazza Fratti (Sferisterio Comunale di Porta Montanara) a Faenza con “Algeria Impero romano e Ghardaia” il tema della proiezione di Raul Tassinari e Rosanna Gardella, una coppia di viaggiatori forlivesi che alcuni mesi fa è stata in viaggio in camper sull’altra sponda del Mediterraneo, nell’Algeria del nord-est dove la colonizzazione romana creò città importanti come Ippona, Djemila, Timgrad, che saranno presentate nella serata, così come altre tappe del viaggio, tra cui l’incredibile pentapoli di Ghardaia che racchiude l’interessante gruppo etnico dei Mozabiti.

Diversi dei luoghi che saranno presentati sono Patrimonio Unesco. L’ingresso è gratuito per tutti gli appassionati di fotografia e amanti della storia, della cultura, della natura.