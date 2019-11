A Ravenna presentazione di Politai Visionari, nuovo progetto partecipativo di Polis teatro Festival

L’edizione 2020 di POLIS, il festival del teatro e della partecipazione di Ravenna (che si svolgerà dal 14 al 24 maggio), con la direzione artistica della compagnia ErosAntEros, semina le proprie attività già a partire dall’inverno 2019 con una serie di incontri e novità, coinvolgendo i cittadini all’interno di progetti partecipativi innovativi e creando nuove reti con le realtà culturali e sociali del territorio.

POLIS 2020 entra nella rete nazionale L’Italia dei Visionari, promossa da Kilowatt Festival di Sansepolcro, e lancia un nuovo progetto partecipativo con il quale i cittadini di Ravenna potranno scegliere uno degli spettacoli in programma al festival a maggio e diventare anche loro curatori di POLIS. Il progetto sarà presentato giovedì 28 novembre (ore 18.00 – Biblioteca Classense, Sala Muratori – via Alfredo Baccarini 3, Ravenna): in questa occasione sarà lanciata una chiamata pubblica ai POLITAI VISIONARI, aperta a tutti i cittadini che vogliano partecipare alla selezione di uno degli spettacoli in programma a POLIS 2020. Iscrizione gratuita entro il 17 dicembre 2019 mandando una mail a organizzazione@erosanteros.org.

Per presentare il progetto i direttori artistici di POLIS Teatro Festival, Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros, invitano alcuni ospiti d’eccezione a intervenire: Lorenzo Donati, critico teatrale e dottorando al Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna; Luca Ricci e Lucia Franchi, direttori artistici di Kilowatt Festival; Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria, direttori artistici di TiPì – Stagione di Teatro Partecipato; Andrea Caccìa coordinatore della cooperativa sociale Villaggio Globale, nonché già collaboratore di POLIS per il progetto di Biglietti sospesi; Michele Montanari, critico indipendente, nonché già visionario e polites.

Si parlerà di partecipazione, audience development e formazione degli spettatori; di chi sono I visionari, di come funziona il bando della rete L’Italia dei Visionari, e di come si fa a diventare politai visionari.

Mercoledì 18 dicembre (ore 18, CittAttiva – via Giosuè Carducci 14, Ravenna), si svolgerà il primo incontro operativo dei POLITAI VISIONARI, che si incontreranno periodicamente tra dicembre 2019 e aprile 2020 per visionare i video degli spettacoli arrivati tramite bando alla rete nazionale L’Italia dei Visionari e scegliere così uno degli spettacoli che farà parte dell’edizione 2020 di POLIS.

POLIS alla sua terza edizione prosegue nella sua linea di essere un festival che è, prima di tutto, condivisione, attraverso incontri di approfondimento e momenti partecipativi, e favorendo il confronto fra generi e generazioni, fra il teatro d’arte popolare e quello di ricerca, all’insegna della contaminazione non soltanto dei linguaggi, ma anche dei pubblici, per superare insieme inutili distinzioni e riavvicinare quest’arte viva alla collettività.

Il programma del festival 2020 sarà interamente dedicato al tema dei diritti umani, affrontato da ErosAntEros nelle sue due nuove produzioni che verranno ospitate in collaborazione con Ravenna Teatro (SCONCERTO PER I DIRITTI al Teatro Rasi) e con Ravenna Festival (CONFINI al Teatro Alighieri). Altro elemento fondante sarà l’attenzione alle eccellenze femminili, che porterà a Ravenna grandi artiste e ospiti speciali.

Anche nel 2020 è obbiettivo del festival portare a teatro un pubblico quanto più vario di studenti, lavoratori, pensionati, soggetti economicamente o socialmente svantaggiati (con la riconferma del progetto BIGLIETTI SOSPESI), e pubblico più giovane (con un nuovo progetto di biglietti gratuiti per under30).

POLIS Teatro Festival gode del contributo di Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, Regione Emilia-Romagna Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Informazioni: ErosAntEros, tel. 0544 485027, organizzazione@erosanteros.org.