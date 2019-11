Casa delle Aie di Cervia: si parla del restauro alla chiesa di Santa Maria del Suffragio

Prosegue venerdì 29 novembre 2019, alle ore 21, nel Teatrino della Casa delle Aie,il programma degli incontri della stagione culturale 2019-2020 a cura dell’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia È in calendario una serata culturale dedicata a: Santa Maria del Suffragio (1722). Una chiesa cara ai cervesi e ai salinari, in corso di restauro. Verranno presentate due opere il cui incasso viene devoluto a favore del restauro della chiesa: Pierre Laurent Cabantous Un Don Camillo a Cervia (Itaca Edizioni, Castel Bolognese, 2019) e AA.VV. e “La nostra seconda casa il Suffragio “(Stilgraf, Cesena, 2019). Relatori Don Pierre Laurent Cabantous e Maria Adele Giordani. Condurrà la serata Renato Lombardi. Sono previste testimonianze, brevi interventi e lettura di poesie di persone che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera sul Suffragio.

Intermezzi musicali a cura di Eugenio Fantini. Videoproiezioni con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti.

Sono 18 gli appuntamenti culturali settimanali del venerdì della stagione 2019-2020 in grado di soddisfare varie esigenze culturali. Gli incontri, di cui si allega il calendario, si concluderanno il 3 aprile 2020. Gli incontri del Teatrino delle AIE sono, aperti a soci e non soci, con ingresso gratuito

Il libro “Un Don Camillo a Cervia”, è il titolo singolare di un simpatico libro, molto autobiografico, del parroco di Cervia, don Pierre Laurent Cabantous. Con stile assai gradevole e frizzante umorismo tutto romagnolo, il sacerdote ripercorre in un bel viaggio, cose davvero accadute, allo scopo di sottolineare quello che ancora non va nel nostro rapporto con la fede e dunque col Signore. Ai fini narrativi, l’ autore sceglie il dialogo col crocifisso, tanto caro a Giovannino Guareschi, al quale ovviamente si ispira. Ne viene fuori un quadro divertente, che però porta a meditare e riflettere”

Il libro “La nostra seconda casa il Suffragio “(Stilgraf, Cesena, 2019). “Sarebbe riduttivo e scorretto catalogare questo libro come raccolta di ricordi. Infatti ogni pagina in realtà,è la testimonianza incontestabile del grandissimo ruolo educativo e sociale delle Suore di Carità di Santa Giovanna Antida a Cervia. Ciò che emerge con evidenza, è che tutti coloro che hanno frequentato il Suffragio a Cervia, non hanno frequentato una istituzione, ma una “casa” e intendo – con il termine “casa” – non appena un edificio, ma il luogo dove ci si sente accolti, custoditi, nutriti ed educati” (dalla introduzione di don Pierre Laurent Cabantous al libro “La nostra seconda casa: il Suffragio”).