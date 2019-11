Andrea Corsini: La Regione assegna al Comune di Ravenna 1,5 milioni di euro per Dante 2021

La Regione Emilia-Romagna ha assegnato complessivamente un contributo di 1,5 milioni di euro al Comune di Ravenna per Dante 2021. Il Comune di Ravenna ha già deliberato che 200.000 euro di questi sono destinati alla chiamata pubblica della Divina Commedia. Il contributo verrà assegnato alla Fondazione Ravenna Manifestazioni che insieme al Teatro delle Albe di Ermanna Montanari e Marco Martinelli hanno costruito questa bellissima esperienza di partecipazione collettiva che ha avvicinato molti cittadini alla figura e all’opera del sommo poeta. “La Regione conferma ancora una volta il suo impegno per sostenere il percorso del Comune di Ravenna che porterà nel 2021 alle celebrazioni del 700 anniversario dantesco, un appuntamento di levatura internazionale che posizionerà Ravenna al centro della scena culturale e turistica.” ha dichiarato l’Assessore Andrea Corsini proseguendo “sono inoltre contento che vengano assegnati a questo progetto, a cui ho partecipato come spettatore e che ho molto apprezzato per il suo alto livello artistico e culturale”.