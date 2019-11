Faenza. Presentazione del volume “Zac e i Coltivatori Diretti”

Coldiretti Ravenna presenta venerdì 29 novembre, alle ore 20.45 presso la Sala Dalle Fabbriche (via Laghi 81, Faenza) il volume “Zac e i Coltivatori Diretti”. Curato da Antonio Sangiorgi e Giuseppe Di Paolo, e dato alle stampe da Coldiretti Ravenna in occasione del trentennale della scomparsa del politico che per 33 anni ha guidato la Federazione provinciale dei Coltivatori Diretti stando vicino alla sua gente dei campi anche quando il dovere civico lo portava lontano da Ravenna.

“Zac e i Coltivatori Diretti” è un libro dal significato particolare, un libro – spiega il Presidente di Coldiretti Ravenna, Nicola Dalmonte – che ha il compito tanto difficile quanto appassionato di tenere vive la figura di Zac come uomo, marito, padre, dirigente sindacale e uomo di Stato”.

La serata sarà ricca di aneddoti e ricordi, in un dialogo a più voci che coinvolgerà non solo gli autori del volume, ma anche una platea dove, certamente, siederanno tanti testimoni di quegli anni che hanno visto Zaccagnini diventare un riferimento del mondo agricolo ed essere quello che è ancora oggi, ossia un esempio per tutti.