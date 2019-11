Parte a Conselice la stagione “A misura d’uomo” con “Le parole di Oriana, omaggio a Fallaci in concerto”

Sabato 30 novembre, alle 21.00, inauguriamo la stagione del Teatro Comunale di Conselice, in via Selice 127-129, con lo spettacolo Le Parole di Oriana – omaggio a Fallaci in concerto di e con Maria Rosaria Omaggio, al pianoforte Cristiana Pegoraro. Impressioni visive Carlo Fatigoni e Vincenzo Oliva, produzione Angelaria.

Si è detto molto su Oriana Fallaci in questi ultimi tempi. Dopo tredici anni dalla sua scomparsa, le sue dichiarazioni continuano a far discutere. Lo spettacolo “Le parole di Oriana -omaggio a Fallaci in concerto” rappresenta un’occasione per capire meglio chi era. Oriana Fallaci non può che essere raccontata attraverso la sua vasta opera, per avere un ritratto obiettivo della sua complessa e lunga attività di giornalista e scrittrice. Una donna dal carattere forte e fragile, indomito e solitario, determinato, ma ironicamente toscano. Del resto scriveva: «Solo io posso raccontare la mia storia».

Con le sue parole, dall’inconfondibile stile sempre narrato in prima persona, Maria Rosaria Omaggio riporta in vita Oriana Fallaci sul palco. Oriana racconta Fallaci, Penelope svela Cassandra, presenta sé stessa, in una sorta di conferenza, rivelando la natura intima delle sue scelte, perfino delle delusioni amorose che hanno inevitabilmente segnato il suo carattere.

Il testo è esaltato dal tocco magico del pianoforte di Cristiana Pegoraro, che esegue brani classici amati dalla giornalista, ma anche alcune sue composizioni originali arrangiate per lo spettacolo. Sullo sfondo, tra le due interpreti che dialogano con voce e musica, diventano visibili i ricordi legati alla narrazione e le immagini elaborate da Carlo Fatigoni e Vincenzo Oliva che riportano alla Storia, quella con la S maiuscola, che non è solo storia da libri di testo, ma storia del vissuto, storia della nostra vita. Le immagini che emergono dai suoi ultimi libri scuotono per la profetica invettiva. «Il giornalismo è un privilegio straordinario e a volte terribile», scrisse, «non a caso, quando devo affrontare un evento o un incontro importante, mi afferra l’angoscia, la paura di non avere abbastanza occhi, abbastanza orecchie e abbastanza cervello per guardare, ascoltare e capire».

L’epoca della Fallaci è ormai finita, ma le storie rimangono vive, come la sua vita piena di avventure. Maria Rosaria Omaggio è interprete di Oriana Fallaci nel film “Walesa, l’uomo della Speranza” del premio Oscar polacco Andrzej Wajda, ruolo per il quale ha vinto la menzione speciale del Premio Pasinetti alla 70° Mostra del Cinema di Venezia e il Premio Oriana Fallaci 2014. L’attrice dà voce e volto all’indimenticata autrice fiorentina raccontandola attraverso le sue parole, testualmente tratte dai tanti suoi scritti. Ha inciso l’audiolibro con la lettura integrale de “La rabbia e l’orgoglio” per audible.it Rizzoli Mondadori. È Ambasciatrice di buona volontà dell’UNICEF.

Cristiana Pegoraro è acclamata a livello internazionale per essere una delle musiciste più dotate della sua generazione. È dotata di grandi capacità tecniche e interpretative. Il New York Times l’ha definita “un’artista di altissimo livello”. È fondatrice e direttrice artistica del Festival di Narnia e ha ricevuto il prestigioso premio “Mela d’oro” per l’eccellenza femminile della Fondazione Bellisario. In questo spettacolo esegue la musica più amata dalla grande giornalista fiorentina e alcune sue composizioni. Le due artiste avevano già lavorato insieme per un cortometraggio delle Nazioni Unite.

Prevendita online dei biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita indicati sul sito. Info: dalle ore 17.30 alle ore 19.30 ai numeri 0542-665185 – 333-5748015 e 377-969843 – mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com .

Il costo dei biglietti è di 16 euro intero, 13 euro ridotto per i giovani fino a 25 anni e adulti over 65, soci Caffè delle Ragazze, studenti, tesserati Emergency, Libera e diversamente abili. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Conselice e Bottega del buonumore. Per ulteriori informazioni visitare i siti internet www.comune.conselice.ra.it, www.labottegadelbuonumore.it o www.davidedalfiume.it, o scrivere a biglietteriateatroconselice@gmail.com.