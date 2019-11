Fusignano, tre appuntamenti all’auditorium Corelli: si parte con “Flamenco”

Nuova rassegna dedicata alla musica a Fusignano. Dal 29 novembre, per tre venerdì l’auditorium “Arcangelo Corelli” (vicolo Belletti 2) ospita la rassegna “Parole e musica”.

Si comincia venerdì 29 novembre con lo spettacolo “Flamenco” con il Mediterranean Ensemble, dedicato a Spagna e Garcia Lorca. Il concerto è un itinerario musicale attraverso i caldi ritmi del Flamenco. Chitarra, flauto e percussioni accompagneranno la danza in un viaggio sentimentale alla scoperta delle creazioni mitiche, come la figura del gitano e del torero, fuoriuscite dalla penna del poeta spagnolo Federica Garcia Lorca di cui saranno eseguite le musiche alternate alle sue poesie. Sul palco di esibiranno Chiara Guerra (ballo), Corrado Ponchiroli (ballo, voce, percussioni), Andrea Candeli (chitarra flamenca) e Matteo Ferrari (flauto).

Venerdì 6 dicembre arriva il “Gran Galà Lirico” con la mezzo soprano Daniela Pini, il baritono Maurizio Leoni e Davide Cavalli al pianoforte. Il concerto si articola in due parti, che vedono l’alternarsi di brani tratti dall’opera lirica seria, a brani che spaziano in un contesto rossiniano più buffo. Non mancano duetti a effetto comico e canzoni tratte dal mondo cameristico italiano. Il tutto per offrire al pubblico una panoramica emozionale e divertente di un repertorio classico che spesso viene associato solo al passato, ma che invece presenta al suo interno tratti di modernità e di grande attualità, per i temi trattati e le emozioni che suscita.

Venerdì 13 dicembre tocca a “Opera in Jazz”, progetto che si propone di omaggiare l’opera italiana offrendo un programma formato dalle principali arie vestite dei panni del jazz. Gli arrangiamenti di Marco Rosetti partono da un profondo rispetto per la partitura originale, talvolta senza nemmeno adattare il materiale al contesto jazzistico, a dimostrazione della profonda attualità e multisemanticità di geni come Puccini e Verdi. L’appuntamento vede tra i protagonisti Evelyn Prioli (voce), Alessandro Altarocca (piano), Mauro Mussoni (contrabbasso), Alessandro Scala (sax, Lele Veronesi (batteria), Marco Rosetti (chitarra/arrangiamenti).

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle 21. La rassegna è realizzata dal Comune di Fusignano in collaborazione con Ensemble Mariani e la collaborazione di Auser e Pro Loco. L’ingresso costa 8 euro.