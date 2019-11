Ravenna, al Museo Nazionale Chiara Frugoni parla del suo libro Paradiso vista Inferno

Venerdì 29 novembre, alle ore 17.30, nella Sala del Refettorio del Museo Nazionale , per l’incontro organizzato dal Museo Nazionale di Ravenna e il Centro Relazioni Culturali del Comune di Ravenna, ritorna a Ravenna Chiara Frugoni con una Lectio Magistralis dedicata ai temi trattati nel suo ultimo libro Paradiso vista Inferno. Buon Governo e Tirannide nel Medioevo di Ambrogio Lorenzetti.

Nel notevole volume, corredato come ogni libro di Chiara Frugoni da un ricchissimo apparato di immagini di supporto ai testi, la storica chiarisce, con la sua consueta capacità comunicativa, come nel Medioevo il diritto all’immagine appartenesse soprattutto ai protagonisti del mondo religioso o a grandi personaggi laici. Negli affreschi di Palazzo Pubblico a Siena Ambrogio Lorenzetti propone invece una straordinaria novità, rappresentando gente comune, senza storia. A essa per la prima volta è affidato il compito di illustrare la ridente vita in città e in campagna assicurata dall’ottimo governo dei Nove. Non importa che la realtà, ben diversa, fosse fatta di carestie, rivolte, corruzione. Nella prestigiosa Sala dei Nove i senesi del tempo – siamo intorno al 1338 – vedono raffigurata una città orgogliosa dei suoi splendidi palazzi e una fertile campagna dove tutta la popolazione senza distinzione di ceto vive in una convivenza operosa e felice. È il trionfo del Bene Comune, e della guida illuminata dei governanti cittadini. Nei luoghi nei quali ognuno tende al proprio bene ecco invece infuriare un corteo nefasto, tra anarchia e violenza, distruzione e guerra.

Rappresentando il pericolo della Tirannide e delle sue conseguenze, questo grande manifesto pittorico e politico ha parlato a tutte le epoche, anche alla nostra. Chiara Frugoni ha insegnato Storia medievale nelle Università di Pisa, Roma e Parigi. Tra i suoi libri ricordiamo: «Medioevo sul naso. Occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali» (Laterza, ultima rist. 2014), per Einaudi «Quale Francesco?» (2015) e «Senza misericordia» (con Simone Facchinetti, 2016), per il Mulino «Vivere nel Medioevo. Uomini, donne e soprattutto bambini» (2017) e «Uomini e animali nel Medioevo. Storie feroci e fantastiche» (2018).

