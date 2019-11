Ravenna Strikes Back is coming. Roby Rani (Empira): “Si avvera un sogno, nel 2020 viaggio sui set Star Wars”

È ormai tutto pronto per Ravenna Strikes Back: sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre la Darsena di Ravenna vivrà avvolta nella dimensione di Star Wars, popolata dai personaggi e dalle ambientazioni della celeberrima saga firmata Lucasfilm, grazie al fan festival ideato da EmpiRa, il fan group ravennate.

A poche ore dall’apertura, mentre l’organizzazione scalda i motori di un evento unico per la città, abbiamo fatto due chiacchiere con Roby Rani, socio fondatore di EmpiRa, per esplorare i backstage dell’evento.

Come nasce l’idea del festival?

Il nostro gruppo si è formato nell’estate del 2010, il prossimo anno festeggeremo i 10 anni di attività e fin da subito siamo nati con un obiettivo preciso, quello di creare un evento, che fosse diverso da ciò che già esisteva nel “fandom”, il mondo dei fans di Star Wars. Di eventi a tema, diciamocelo, ce ne sono tantissimi in giro per il mondo, ma sono tutti più o meno simili. Non volevamo replicare cose già viste.

Quindi, volendo fare le cose in maniera creativa e originale e senza grandi budget ci è servito un bel po’ di tempo. Nel frattempo però, ci siamo concentrati sull’altro nostro sogno, quello di realizzare un fan film.

Parliamo di “Sacrificio”

Questo era il nostro altro obiettivo. E anche in questo caso, di esperimenti simili ne esistono già molti, anche perché la Lucasfilm incentiva questi progetti, permettendo ai fan di sfruttare il marchio se non ci sono fini di lucro. Non volevamo però semplicemente riprodurre qualche combattimento con le spade laser. Anche con il film abbiamo puntato sull’originalità, cercando un buco narrativo nella storia e creando un plot che fosse plausibile, che potesse inserirsi armonicamente nella saga. La trama sviluppa un passaggio che nei film resta una sorta di “buco nero”, non approfondito. Noi ci abbiamo fatto un film, inserendoci la nostra interpretazione.

Quanto budget serve per realizzare un’opera simile?

Pagando tutti i costi, una bella cifra. Per fortuna noi siamo riusciti a lavorare in economia, grazie al tanto lavoro gratuito dei fan del club, alcuni dei quali sono dei professionisti di design, videomaking e altre professioni che servono per realizzare un film. Loro hanno anche attratto altri professionisti del settore, magari nemmeno fan sfegatati di Star Wars, ma che hanno creduto nel progetto e si sono messi a disposizione del film per realizzare un’esperienza formativa, un trampolino di lancio. Insomma, siamo riusciti a coinvolgere tanti buoni amici e a fronte di una spesa limitata abbiamo ricevuto davvero tanta soddisfazione.

Tornando all’evento, cosa vi aspettate?

Il nostro obiettivo è di stupire il pubblico, ma anche noi stessi: alzare l’asticella del risultato per fare qualcosa di nuovo, diverso da ciò che fanno già bene altri gruppi di fan. Immagino di condurre il pubblico dal piazzale dell’Almagià ad alzare il tendone nero che porta dentro alla struttura e calarlo dentro il mondo di Star Wars, per affascinarlo come ha affascinato noi.

Ci saranno giochi di ruolo, personaggi in costume che riproducono fedelmente quelli della saga, grazie alla presenza della 501st Italica Garrison e della Rebel Legion Italian, riproduzione di veicoli e ambientazioni, ma anche momenti di incontro e confronto con alcuni ospiti speciali, primo fra tutti Tim Rose, colui che ha dato vita all’iconico Ammiraglio Ackbar, ma anche tre dei doppiatori del sequel trilogy che sta per chiudersi, ai quali cercheremo di scucire qualche anteprima; immagino avremo ben poco successo, ma sarà divertente provarci! Non mancherà lo spazio Lego e tanto, tanto divertimento.

Dopo il film e il festival cosa bolle in pentola?

Stiamo lavorando ad un altro progetto a cui tengo tantissimo per il decennale dell’associazione: il 4 maggio di ogni anno è la festa ufficiale di tutto il mondo Star Wars, la stessa Disney cavalca l’onda facendo uscire nuovi giochi o gadget. Beh, nella settimana del 4 maggio, noi di EmpiRa assieme a Leganerd e Trip by Mitch abbiamo deciso di organizzare un viaggio di 8 giorni in Tunisia, alla scoperta dei luoghi nei quali fu girato il primo film del ‘77 e il prequel del ‘99. Anche in questo caso sarà la realizzazione di un sogno, io farò da cicerone ai viaggiatori, portandoli sui luoghi dei set e immergendoli nell’atmosfera Star Wars.

L’appuntamento è quindi in Darsena di città, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre. Conta sulla capacità attrattiva dell’evento anche Ravenna Incoming, che ha realizzato per il festival alcuni pacchetti turistici pensati per diverse esigenze.

Il pacchetto più “smart” è “BOUNTY HUNTER JET PACK”, a 19 euro, che comprende:

Accesso alla mostra “Forever Young” di Riccardo Zangelmi, unico artista italiano certificato LEGO. La mostra si svolgerà presso il MAR, Museo d’Arte della città di Ravenna in Via di Roma, 13

Sconto presso i ristoranti del centro storico

Jet Pack Goodie Bag: una serie di gadget da collezione esclusivi dell’evento: poster, cartolina, patch commemorativa, adesivo, spilla, mattoncino LEGO esclusivo e altre sorprese

Il pacchetto è acquistabile online sul sito www.ravennaexperience.it

Gli altri due sono pacchetti di soggiorno:

“IMPERIAL NIGHT”, a 99 euro a persona, comprende:

Pernottamento e colazione presso l’Hotel Bisanzio (4 stelle) per la notte di sabato 30 novembre

Autografo di Tim Rose, l’originale Ammiraglio Ackbar

Accesso alla mostra “Forever Young” di Riccardo Zangelmi

Sconto presso i ristoranti del centro storico

Bounty Hunter Jet Pack: una serie di gadget da collezione esclusivi dell’evento

“REBEL SCUM NIGHT”, 74 euro a persona, comprende: