A Ravenna il primo raduno “Per ridare valore alle nostre parole” de “Il Circolo degli scrittori”

Sabato 30 novembre, alle ore 19, al Teatro Accademia Marescotti, in via Cavina 9, a Ravenna, è in programma il raduno de “Il Circolo degli scrittori” dal titolo “La provocazione punta zero. Per ridare valore alle nostre parole.”

“Riflessioni condivise ma non scontate”: questo è l’obiettivo de Il Circolo degli Scrittori e in questo primo raduno ci si incontra tra appassionati di scrittura, arte e cultura per creare gradualmente un collettivo che da Gennaio lancerà dibattiti, conferenze, concorsi di scrittura e mostre itineranti. Il Circolo organizza da alcuni anni workshop di scrittura, storytelling e creatività con nomi come Nicolai Lilin, Gianluca Morozzi, Deda Fiorini. Pochi mesi fa è stato lanciato il concorso La Caduta di Prometeo e le frasi selezionate hanno invaso la rete della Darsena Pop Up. L’iniziativa è stata apprezzata dalla città e dagli stessi partecipanti.

“Non si parla più veramente. Parlano i Presidenti, i Politici, i Consiglieri, i Senatori…ma le persone dove sono? Le nostre parole che valore hanno oggi? – queste le parole di Edoardo Morandi tra i fondatori del progetto – Le proteste stesse sono divenute mute. Nessuno le ascolta. Nessuno le considera. Andiamo in 3000 in piazza, 6000, 100.000 ma il cambiamento dov’è?”.

Il Circolo degli Scrittori ha come obiettivo quello di creare riflessioni che arrivino dalle stesse persone, riflessioni che invadano le città di tutta Italia come un dialogo e una provocazione sempre presente. “Vogliamo trovare mecenati pronti a sostenere le nostre mostre aperte – affermano dal Circolo – e abbiamo già dei nomi davvero potenti in ambito artistico culturale interessati al progetto.