Classis Ravenna compie un anno! Presentazione della nuova guida e ingresso gratuito per tutto il giorno

Domani, domenica 1° dicembre, in occasione del primo compleanno del Museo, la Fondazione RavennAntica propone una serie di iniziative rivolte a grandi e bambini. Alle ore 11, presso la sala conferenze di Classis, il Direttore del mensile Archeo Andreas Steiner e il Presidente di RavennAntica Giuseppe Sassatelli presenteranno la guida del Museo, dialogando tra loro e ripercorrendo, attraverso una serie di racconti e di aneddoti, l’ossatura dell’esposizione attraverso la linea del tempo e alcuni focus tematici.

Edita da Skira e a cura di Giuseppe Sassatelli e Fabrizio Corbara, la guida vede i contributi di: Chiara Pizzirani, Giuseppe Lepore, Fabrizio Corbara, Isabella Baldini, Andrea Augenti, Enrico Cirelli, Rossano Novelli, Claudio Cornazzani, Andrea Mandara e Francesca Pavese.

“Non è frequente, nel nostro Paese, che un Museo pubblichi la propria guida solo un anno dopo la sua inaugurazione – sottolinea Giuseppe Sassatelli. Noi ci siamo voluti impegnare in questa direzione,

creando questa guida breve che ha un duplice scopo: da un lato accompagnare e aiutare il visitatore nel suo percorso di visita, sottolineando e commentando i monumenti e i materiali esposti con cenni anche agli apparati allestitivi (carte e piante, plastici, filmati); dall’altro dare la possibilità a un qualsiasi lettore interessato di ripercorrere attraverso il testo e il ricco corredo delle immagini la lunga storia della città di Ravenna e del suo territorio di cui la guida è un breve, ma solido compendio”.

Per il pubblico dei più piccoli, sempre domenica, ma alle ore 16, la sezione didattica di RavennAntica propone la visita animata Viaggio in un passato multietnico. Percorso alla scoperta di Ravenna, città cosmopolita, crocevia di comunità differenti, per bambini dai 6 agli 11 anni. A pagamento.

Per info e prenotazioni: tel. 0544 473717.

Per celebrare questa prima importante ricorrenza, inoltre, per tutta la giornata l’accesso al Museo sarà ad ingresso gratuito e la guida sarà proposta al prezzo di € 10 anziché € 12.