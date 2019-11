Ravenna: alla Sala Corelli dell’Alighieri l’oboista Luciano Franca e la pianista Simona Santini 

Lui è stato primo oboe dell’Orchestra del Teatro alla Scala e oggi collabora con prestigiose orchestre lirico-sinfoniche, lei è molo nota nel nostro territorio per il suo impegno come pianista concertista in diverse formazioni e come docente di pianoforte. Sono l’oboista Luciano Franca e la pianista ravennate Simona Santini e si esibiranno in duo domenica 1 dicembre 2019 alle ore 10.30 presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri, ospiti dei Concerti della Domenica dell’Associazione Angelo Mariani.

Per l’occasione, che si realizza anche col contributo di Cristina Rocca, Luciano Franca, attivissimo in ambito solistico e cameristico con tournée in Germania, Francia, Spagna, Sudamerica, Paesi Arabi, e Simona Santini, vincitrice del primo premio assoluto come solista al IV° Concorso Pianistico Internazionale “Chopin” di Roma, dopo aver conseguito il diploma accademico di II livello al Conservatorio Maderna di Cesena ed essersi perfezionata presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, la Fondazione Hindemith di Blonay e il Conservatorio di Bruxelles, proporranno una variegata scelta musicale con brani per oboe e pianoforte di Donizetti, Schumann, Rota, Piazzolla e Poulenc.

La rassegna è organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Biglietti € 10,00, € 5,00 a ragazzi sotto i 26 anni. Per info 0544 39837; www.teatroalighieri.org