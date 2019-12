Bagnara di Romagna. Nadia Giberti presenta il romanzo giallo “La Baracchina”

Domenica 1 dicembre 2019, a partire dalle 17, la Sala del Consiglio della Rocca di Bagnara ospita la presentazione del romanzo giallo “La Baracchina” di Nadia Giberti, accompagnata dalle letture del Teatro Stabile di Mordano.

Da alcuni anni l’autrice si è trasferita a Bagnara di Romagna e da quando è in pensione ha iniziato a dedicarsi alla sua passione di sempre: la scrittura. Dapprima si è cimentata nella poesia, poi anche nella prosa. Alcuni dei suoi racconti sono stati premiati in diversi concorsi.

“La Baracchina” è il suo primo romanzo giallo, ispirato in parte dall’esperienza di gestione di un’attività commerciale a Imola che la Giberti ha maturato in passato. La storia è ambientata proprio a Imola in un’estate afosa, che vede il chiosco stagionale La Baracchina offrire, grazie all’ombra dei tigli, un fresco riparo agli avventori abitudinari e occasionali. Sarà la scomparsa di Serena, una giovane cliente, a spezzare la routine e ad innescare una serie di tragici eventi. Claudia, che insieme al marito gestisce l’attività, si troverà a prendere parte alle indagini, scoprendo suo malgrado un mondo torbido e malsano che si cela dietro insospettabili avventori.