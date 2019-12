La notte dei Manzoni al Teatro Masini di Faenza

Domenica 1 dicembre alle ore 21 al Teatro Comunale Masini di Faenza va in scena La notte dei Manzoni. Nel mese di luglio del 1945, a Frascata di Lugo, si consumò una delle peggiori e crudeli stragi del nostro tormentato dopoguerra: l’intera famiglia dei conti Manzoni Ansidei fu sterminata in modo atroce da un gruppo di ex partigiani. Molte sono state le speculazioni politiche e le polemiche che questa vicenda ha generato nel corso degli anni.

Nella riduzione teatrale, tratta dal libro “Il caso Manzoni” di Fabio Mongardi, gli autori hanno cercato invece di mettere in evidenza soprattutto l’aspetto umano di questa tragica storia e le conseguenze di quegli atti drammatici sulla vita dei sopravvissuti.

Il tutto immaginando l’incontro del capo di quel gruppo di ex partigiani, con Valeria Manzoni, cugina delle vittime, la persona che diede il via alle indagini.

Sarà un incontro scontro fra due persone invecchiate e provate dalla vita, ma mai spente nelle loro convinzioni. Tuttavia, l’analisi della tragedia a distanza di tanti anni, li costringerà a confrontarsi sinceramente e con maggiore obiettività con quel loro passato scomodo. Uno sforzo di analisi tardivo, ma necessario per capire una tragedia così complessa e carica di implicazioni sociali politiche e umane.

La notte dei Manzoni

dal libro “Il caso Manzoni” di Fabio Mongardi

Sceneggiatura di Fabio Mongardi in collaborazione con Gian Ruggero Manzoni

Adattamento teatrale e regia di Michele Gaudenzi

Interpreti: Elisa Alberghi, Massimo Assirelli, Claudio Bianchedi, Cesare Flamigni, Daniela Gaudenzi, Michele Gaudenzi, Giuliana Guerrini, Marco Menni, Bernardette Migliani, Federico Ravaioli, Pietro Roncuzzi, Luca Rondinini, Gianluca Soddu.

Musiche originali/pianoforte: Annalisa Mannarini

Soprano: Grazia Prezioso

Costumi: Claudia Gallegati, Giuliana Guerrini

Make-up designer: Claudio Graziani

Fonico: Aurelio Liverani \ Luci: Davide Tagliaferri