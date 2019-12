Liberazione di Ravenna: gli appuntamenti alla biblioteca di Porto Fuori

Molte le iniziative che si terranno per ricordare la Liberazione di Ravenna, anche alla biblioteca Terzo Casadio di Porto Fuori. Questo il calendario degli appuntamenti:

MARTEDI 3 DICEMBRE 2019, ORE 20.30

RAVENNA LIBERATA!

“Quelli che ci hanno liberato”: serata dedicata a ricordare perché, come e da chi venne liberata Ravenna, il 4 dicembre di 75 anni fa. Decimo Triossi porterà una testimonianza sui protagonisti della Resistenza. Dei “duri mesi e giorni che portarono alla liberazione” parlerà Guido Ceroni, Pres. Istituto Storico Resistenza Ravenna con la proiezione di slides con immagini e documenti in parte mai visti prima. Seguirà “Dalla viva voce dei protagonisti”: Patrizia Bianchetti leggerà brani di testimoni e protagonisti.

Infine, “Una voce dal passato, intervista al Partigiano Terzo Casadio”: una testimonianza sonora sulla Liberazione di Porto Fuori registrata negli anno ‘80.

Ravenna fu, insieme a Forlì, l’unico capoluogo di provincia della pianura padana ad essere liberata prima dell’inverno. Nel resto dell’Italia del nord la guerra finì solo alla fine di aprile del 1945, cinque mesi dopo.

Come fu possibile giungere a questo risultato, risparmiando alla città cinque mesi di distruzioni e di terrore? Quali dinamiche si crearono per indurre gli alleati ad avanzare? Chi furono i protagonisti di questa opera? I partigiani? Gli Alleati? Tutti e due e in che modo? È quello che si cercherà di analizzare in questa serata, che si svolge a 75 anni da quegli eventi drammatici e grandiosi, attraverso testimonianze, immagini, documenti e la viva voce di alcuni protagonisti.