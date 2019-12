Dalle case del popolo a Facebook, se ne parla al Teatro Sociale di Piangipane

Mercoledì 4 dicembre il Teatro Socjale di Piangipane, con inizio alle 9.30, ospita l’iniziativa “Sociale verso social: dalle Case del Popolo a Facebook”, organizzata dal Circolo Cooperatori Aps e Legacoop Romagna. I temi che verranno trattati sono “I luoghi di condivisione e discussione delle notizie: le case del popolo” (Giancarlo Ciani, giornalista pubblicista, presidente del Circolo Cooperatori), le “Case del popolo: una storia di socialità e di comunicazione” (Giorgia Gianni, giornalista professionista, vicepresidente Legacoop Romagna),“La comunicazione sui social: l’informazione bidirezionale” (Andrea Maulini, Direttore Generale di Profili e Professore di Promozione e Informazione Teatrale presso l’Università di Bologna – DAMS), ”La comunicazione pubblica sui social network” (Emilio Gelosi, giornalista professionista, responsabile settori Culturali, IT e Media di Legacoop Romagna).

Il convegno prende spunto da una ricerca sulle Case del Popolo realizzata dal Circolo Cooperatori e ne approfondisce un aspetto centrale, il mutamente dei modelli di diffusione e condivisione delle informazioni dal tempo in cui le notizie erano parte della vita sociale della comunità, e venivano ‘scambiate’ oralmente nei luoghi in cui ci si ritrovava fisicamente, ai social media che invece creano una comunità virtuale, dove non è necessario condividere gli spazi.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna e vale come lezione della formazione permanente, previa iscrizione sulla piattaforma dedicata Sigef.