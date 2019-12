Camera Work Ravenna: al via la chiamata pubblica per i fotografi, c’è tempo fino al 15 gennaio

Al via la quarta edizione di Camera Work, la rassegna fotografica riservata ai giovani talenti della fotografia under 35, promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune. La rassegna premia con la produzione e l’esposizione per tre fine settimana allo spazio PR2 di via d’Azeglio, 2 dei progetti fotografici dei primi tre classificati, offrendo così una valida opportunità di visibilità per i giovani fotografi premiati. I progetti dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2020, mentre i vincitori verranno proclamati entro il 30 gennaio. A seguire gli eventi espositivi.

La direzione artistica della rassegna è affidata quest’anno a Silvia Camporesi che ha scelto “Cronos – a matter of time” come tema su cui rifletteranno e si misureranno i giovani artisti che vorranno partecipare alla rassegna aderendo alla chiamata.

Questo il concept estratto dal regolamento: “La fotografia per sua stessa natura è strettamente connessa allo scorrere temporale e la storia della fotografia ci offre molti esempi di autori che hanno fatto di questo argomento il centro della loro produzione, in maniera strettamente tecnica, usando le peculiarità del mezzo fotografico o più specificamente concettuale, partendo dal tema per arrivare a destinazioni inaspettate: dalle esposizioni in tempo reale di Franco Vaccari alla pratica quotidiana dell’autoritratto di Roman Opalka; dalla cronofotografia di Etienne-Jules Marey, agli studi sul tempo di esposizione della luce in cinema e teatri, condotti dal giapponese Hiroshi Sugimoto. Ma anche il tempo che fugge, il nostro tempo, il tempo futuro. Quel che si richiede ai partecipanti al concorso è un’interpretazione libera del tema in una delle sue svariate declinazioni, che renda evidente un uso pensato e progettuale della fotografia”. Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di adesione si rimanda al sito www.palazzorasponi2.com

Silvia Camporesi

Silvia Camporesi è nata nel 1973 a Forlì, dove vive e lavora. È laureata in Filosofia all’Università di Bologna e oggi è una delle più originali artiste italiane che privilegiano l’utilizzo del mezzo fotografico. Dal 2003 ha esposto in numerose mostre in Italia e all’estero. Accanto alla produzione artistica, organizza incontri di approfondimento con i protagonisti della fotografia italiana e insegna all’Accademia delle Belle arti di Rimini, alla scuola Raffles di Milano e allo Spazio Labò di Bologna.