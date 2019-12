Ravenna, alla rassegna Il Tempo Ritrovato presentazione di due libri sul femminicidio di Giulia Ballestri

Per la rassegna Il Tempo Ritrovato mercoledì 4 dicembre alle 18 alla Biblioteca Classense Carla Baroncelli, Laura Gambi e Laura Orlandini, moderate da Nadia Somma, parleranno del caso di cronaca che ha sconvolto Ravenna, il brutale femminicidio di Giulia Ballestri, ricostruito da una giornalista, una scrittrice e una storica in due libri: “Ombre di un processo per femminicidio” di Carla Baroncelli (Iacobelli editore) e “Delitto d’onore a Ravenna” di Laura Gambi e Laura Orlandini (Pendragon).

Ravenna, una famiglia molto in vista, una coppia all’apparenza perfetta, un’immagine esteriore di successo: ma il quadretto va in frantumi il 16 settembre 2016, quando Giulia Ballestri, moglie del noto dermatologo Matteo Cagnoni e madre di tre figli, viene uccisa con inaudita violenza a colpi di bastone e rinvenuta tre giorni più tardi nel sotterraneo di una villa di famiglia. Accusato del delitto è il marito che, freddamente, tenta di occultare le molte prove a suo carico disseminate tra Ravenna e Firenze, città in cui è cresciuto.

Pur continuando a proclamarsi innocente, verrà condannato in primo grado e in secondo grado all’ergastolo. Le autrici ricostruiscono i fatti, basandosi sulle carte processuali e sulle testimonianze rese da amici, parenti, amanti e ripercorrono la storia della potente famiglia ravennate, che negli ultimi cento anni ha avuto un ruolo di primo piano sulla scena pubblica. Il seguitissimo dibattimento ha scandagliato la vita intima dei coniugi, lasciando emergere il quadro di un’esistenza alto borghese invischiata in una spirale di violenza subdola, in cui l’uomo è garante di valori arcaici quali l’onore, l’indissolubilità del matrimonio, l’obbligo della donna alla fedeltà.