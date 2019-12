Ravenna, Mauro Mazzotti racconta la storia da Cesare a Teodorico in sonetti romagnoli

Giovedì 5 dicembre, presso la Sala D’Attore di Casa Melandri, in via Ponte Marino, 2 alle ore 18, è in programma l’ultimo appuntamento della rassegna dei MalfAttori. Protagonista Mauro Mazzotti, che propone L’Impero d’Occidente da Cesare a Teodorico. Storia in sonetti romagnoli.

La grande storia di Ravenna mostra aspetti inaspettati quando ascoltiamo come veniva narrata nel territorio di Romagna con l’intensa musicalità del romagnolo. Poesia, storia e divertimento per l’incontro conclusivo di una rassegna che ormai da dieci anni coinvolge, appassiona e interessa un pubblico affezionato e molto variegato.

Ingresso libero. Per informazioni: Associazione Amici di RavennAntica, 0544-473678 int. 2 o infoamici@ravennantica.org.