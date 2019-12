Al complesso ex Salesiani di Faenza in arrivo una mostra a favore dei bambini autistici

Gli spazi del Complesso ex Salesiani di Faenza si arricchiscono con una nuova mostra, che all’arte aggiunge un altro importante aspetto: la solidarietà e l’altruismo. Qui viene ospitata la mostra di pittura di Rosa Alba Galeandro, organizzata dalle associazioni AManiLibere.org e Autismo Faenza onlus. L’esposizione sarà inaugurata venerdì 6 dicembre alle 16.30 e sarà visitabile fino a giovedì 12 dicembre.

La mostra è stata presentata alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali del Comune di Faenza Claudia Gatta, del Presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri, dell’artista Rosa Alba Galeandro, del presidente dell’Associazione Autismo Faenza onlus Cesare Missiroli e del presidente dell’Associazione A Mani Libere Enrico Savorani.

“Faventia Sales – ha dichiarato il Presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri – è contenta di ospitare, come sempre, attività ed eventi che hanno come obiettivo la sensibilizzazione e l’interesse verso problematiche e categorie più deboli, il nostro obiettivo è essere al servizio della comunità e il modo più veloce per farlo è mettere a disposizione i nostri spazi, quotidianamente vissuti da persone e studenti, per dare l’opportunità di far conoscere queste associazioni e le tematiche di cui si occupano”.

“Questa nuova iniziativa testimonia lo sforzo e il grande lavoro fatto sul territorio da parte di tutte le attività associative per trovare uno spazio insieme – ha commentato Claudia Gatta -. Il Gruppo Disabilità Faenza unisce le cinque associazioni del Comune di Faenza che si occupano di disabilità e insieme fanno una comunità davvero molto preziosa per la città, a cui le Istituzioni danno sempre il loro appoggio”.

“Le due associazioni lavorano insieme per l’autismo, puntando su progetti educativi – ha spiegato Cesare Missiroli -. Vogliamo ringraziare sentitamente Faventia Sales per l’ospitalità e l’artista per la sua preziosa collaborazione”.

“Il progetto ‘La chiocciola’ è un servizio che va incontro alle famiglie nelle loro abitazioni – ha aggiunto Enrico Savorani -. Attraverso un percorso psicoeducativo, questo progetto aumenta le competenze sociali per i ragazzi con autismo e la loro autonomia. Lo scopo delle due associazioni è migliorare la qualità di vita dei ragazzi con autismo e delle loro famiglie”.

“La mia famiglia mi ha sempre educata alla generosità – ha detto Rosa Alba Galeandro -. Ho deciso di collaborare con queste due associazioni perché sentivo che era giusto così, che era giusto aiutare persone in difficoltà. Credo che non serva una giustificazione per fare del bene. In questi anni sono entrata in contatto con queste bellissime realtà e ho deciso di aiutarle”.

La mostra conta 24 opere dipinte con la tecnica di olio su tela incentrate su diversi temi. Nelle opere si riflette sull’importanza dei sentimenti, con una particolare attenzione all’amore e alla solidarietà.

Il ricavato della mostra sarà devoluto al progetto “La Chiocciola” che sostiene bambini e ragazzi con autismo La mostra è vistabile nei giorni feriali dalle 16.30 alle 19.30 e in quelli festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni sulle associazioni e sul progetto “La chiocciola” visitare i siti www.amanilibere.org e www.autismofaenza.it. Rosa Alba Galeandro è una pittrice professionista con all’attivo diverse mostre in Italia e all’estero; alcune sue opere si trovano in musei, biblioteca e chiese della Calabria.

A Mani Libere è un’associazione senza scopo di lucro, che finanzia progetti sociali rivolti a bambini-ragazzi con autismo e disabilità Intellettive. È composta da professionisti di diverse discipline e genitori che mettono a disposizione della comunità le loro esperienze, progetti e ricerche condotte nei loro specifici ambiti con lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, realizzando progetti educativi, inclusivi, formativi ed abilitativi.

L’associazione “Autismo Faenza Onlus” si pone l’obiettivo di aggregare le famiglie di persone autistiche, lavorare per creare una rete tra istituzioni, servizi, scuola e altre realtà associative, promuovere e diffondere le informazioni per riuscire a creare una reale integrazione dei bambini/ragazzi nella società. L’esposizione ha il patrocinio del Comune di Faenza.