Fusignano: all’auditorium Corelli arriva il Gran Galà Lirico

Venerdì 6 dicembre alle 21 l’auditorium “Arcangelo Corelli” di Fusignano (vicolo Belletti 2) ospita il “Gran Galà Lirico” con la mezzo soprano Daniela Pini, il baritono Maurizio Leoni e Davide Cavalli al pianoforte.

Il concerto si articola in due parti, che vedono l’alternarsi di brani tratti dall’opera lirica seria, a brani che spaziano in un contesto rossiniano più buffo. Non mancano duetti a effetto comico e canzoni tratte dal mondo cameristico italiano. Il tutto per offrire al pubblico una panoramica emozionale e divertente di un repertorio classico che spesso viene associato solo al passato, ma che invece presenta al suo interno tratti di modernità e di grande attualità, per i temi trattati e le emozioni che suscita.

L’ingresso costa 8 euro.

L’appuntamento fa parte della rassegna “Parole e musica”, realizzata dal Comune di Fusignano in collaborazione con Ensemble Mariani e la collaborazione di Auser e Pro Loco.