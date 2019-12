La kermesse natalizia di Cervia parte con Paolo Cevoli e l’accensione dell’albero di Natale

Grande fermento a Cervia e Milano Marittima per le aperture dei villaggi sabato 7 dicembre 2019 rispettivamente a Cervia alle 16 con i cori dei ragazzi delle scuole e accensione del grande albero di piazza Garibaldi mentre, a Milano Marittima ,dalle 18 sul palco in rotonda Primo Maggio show di apertura con l’ospite d’eccezione Paolo Cevoli.

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ed il famoso comico romagnolo daranno il via ufficialmente al periodo di festa legato al Natale e al Capodanno della città giardino. Paolo Cevoli in una breve pausa della sua Tournée arriverà sul palco accompagnato dagli Elfi e a fine show incontrerà Babbo Natale in persona nella casetta all’interno del Villaggio:un itinerario esperienziale nel mondo del Babbo dalla barba bianca fra “Il Borgo dei Giocattoli” la fucina del divertimento, il “Teatrino di Pinocchio” e la “ Grotta degli Orsi”.

Attivo nel fine settimana, sabato e domenica, Christmas Express il convoglio natalizio che unisce dal primo pomeriggio a sera il centro di Cervia da piazzetta Pisacane ( polo Sud) al centro di Milano Marittima in viale Forlì ( polo Nord) ogni 20 minuti.