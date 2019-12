Voltana di Lugo, tango e Gloria Turrini a “I concerti del Glup”

Parte venerdì 6 dicembre la quarta rassegna di musica e cucina “I concerti del Glup”, ospitata nella sala polivalente della casa del popolo di via Fiumazzo, a Voltana di Lugo, rinominata in passato proprio come “Glup”, storpiando l’inglese “club”.

Nel primo appuntamento saranno protagonisti i Tangofonici per un omaggio in musica al tango. Si esibiranno Barbara Faccani alla voce, Marcello Ferrara al pianoforte, Vincenzo Fabbri alla fisarmonica e Fabiola Farneti al violino. La formazione propone tandas di tango vals e milonga, arrangiate appositamente per il ballo. Marcello Ferrara è musicista e scrittore. Appassionato ballerino, incontra il tango argentino nel 2000 studiando con maestri sia argentini che europei. Ha suonato negli anni in diverse formazioni rock, jazz, gospel e per alcuni spettacoli teatrali.

Dal 2014 si esibisce con live di tango, prima in assolo, fino all’incontro, nel 2017, con Vincenzo Fabbri e Barbara Faccani. Vincenzo Fabbri è musicista e arrangiatore. Diplomato in pianoforte classico, approfondisce in seguito il linguaggio jazzistico e quello appartenente alla tradizione della musica sudamericana. Molte le collaborazioni passate ed attuali, suonando in numerosi ensemble, tribute band e cori Gospel durante i quasi 40 anni della propria carriera di performer. Barbara Faccani è ballerina, cantante e insegnante di tango argentino. Ha lavorato come danzatrice e solista in diverse compagnie in Italia e all’estero.

Ha approfondito lo studio del tango argentino con maestri argentini, sia a Buenos Aires che in Italia. Si esibisce la prima volta con una compagnia di tango nel 2003 a Istanbul. Insegna tango dal 2004 a Lugo e Cotignola. Nel 2008 inizia a studiare canto moderno. A metà concerto sarà a disposizione un piatto di curzul al ragù, cucinati dal team di Ca’ Vecchia.

Secondo e ultimo appuntamento venerdì 13 dicembre con il concerto di Gloria Turrini, che proporrà musica italiana, blues, soul e funk. Nelle note scure della sua voce, riecheggia il blues delle maestre Bessie Smith, Ma Raney, Big Mama Thorton ed Etta James. Ad accompagnare Gloria Turrini ci saranno Mecco Guidi alle tastiere e Bruno Farinelli alla batteria. A metà concerto sarà a disposizione un piatto di passatelli in brodo, cucinati dal team di Ca’ Vecchia. Le serate iniziano tutte alle 21 e l’ingresso è a offerta libera.

La rassegna è organizzata dalla Consulta di Voltana, Chiesanuova, Ciribella, con la collaborazione del Centro sociale Ca’ vecchia e dell’associazione culturale Beatrice. La direzione artistica è di Michele Fenati. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 0545 72885.