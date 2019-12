Al Mama’s Club di Ravenna concerto degli Upside Band Soul Divas e dei Los Cumbiamberos

Questo il programma nel fine settimana del Mama’s Club di via San Mama 75 a Ravenna. Venerdì 6 dicembre alle 21.30 spettacolo degli Upside Band Soul Divas con Linda Guerrini voce, Fabio Somma al piano e Antonio Lidonnici alla batteria.

Il soul è la musica dell’ anima e fare soul significa immergersi in una dimensione intima e viscerale, ricca di colori, sfumature e energia. Il soul non si suona. Si vive, si sente, si trasmette come un racconto a chi ascolta. La Upside Band, trio soul ravennate, porta con sè il bagaglio delle grandi voci della black music di ieri e di oggi, in uno spettacolo dinamico e coinvolgente che passa dal blues all’R&B, dai ritmi funky alla dance, da Ray Charles, James Brown a Tina Turner e Chaka Khan. La band muove i primi passi nel 2012 a Ravenna ed è inizialmente un duo, formato dalla cantante Linda Guerrini (corista per Lisa Hunt) e dal pianista Fabio Somma. Nel 2016 la formazione si amplia e diventa Upside Band: l’aggiunta della ritmica della batteria di Antonio Lidonnici (batterista che ha collaborato con Amii Stuart, Lucio Dalla, Iva Zanicchi, Gino Paoli) rende il repertorio del trio ancora più coinvolgente e negli ultimi anni si esibisce anche in contesti come piazze e festival (il trio ha preso parte a varie rassegne tra cui Spiagge Soul Festival nelle edizioni 2017 e 2018).

Il progetto “Soul Divas” omaggia le grandi dive della black music dagli anni ’50 ad oggi. Un live show che racconta l’artista e la donna, passando dalle leggende come Aretha Franklin, Nina Simone e Etta James alle più contemporanee Lauryn Hill, Beyoncé e Amy Winehouse. Pronti per un viaggio nelle atmosfere più autentiche della Black Music? Ingresso 10 euro.

Sabato 7 dicembre alle 21.30 i Los Cumbiamberos, Cumbia Colombiana con Cristian Gabriel Gallego Fernandez alla tastiera, sinth e bongò; Leya Hard Melody voce e guiro; Cinzia Martelli alle percussioni, congas e cori; Don Tulio Sartori timbales; Alessandro el Tigre Turrini chitarra elettrica e Gabriele Laghi contrabbasso elettrico. I Los Cumbiamberos sono musicisti di ampia esperienza e provengono da Colombia, Perù e Italia. Il direttore artistico del gruppo Cristian Gabriel Gallego Fernandez si è esibito in concerti e festival di entità nazionale dal nord al sud Italia con gruppi di fama internazionale tra cui i Gipsy Kings. In Colombia ha suonato con gruppi di salsa e cumbia, è inoltre insegnante di batteria Jazz e percussioni.

Los Cumbiamberos si sono esibiti in festival, music clubs, rassegne musicali, centri culturali, onlus, eventi privati e vi trascineranno nell’energia de lascanciones mas sabrosas di cumbia colombiana da cantare e ballare. Le famose canzoni di cumbia colombiana che hanno conquistato il cuore degli italiani, ad esempio La Colegiala, Mentirosa, Cumbia sobreel Mar, Cariñito, tra le tante. Brani allegri che invitano a ballare e cantare, che creano un’atmosfera di festa e allegria.

Durante il concerto si può gustare tutto elsabortropical di congas, bongos, timbales e guiro: gli ingredienti caratteristici della cumbia, nata in Colombia dall’unione di ritmi africani con le sonorità indigene e spagnole. Ingresso 12 euro