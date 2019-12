Alla niArt  Gallery la mostra Illuminazioni di Serafino Maiorano

Sabato 7 dicembre, alle ore 17.30, alla niArt Gallery di via Anastagi 4/a – 6 a, inaugura la mostra Illuminazioni di Serafino Maiorano.

Serafino Maiorano

Esponente tra i primi dell’arte digitale Maiorano attinge alla realtà sociale che lo circonda, alla vita quotidiana, alle strutture delle città italiane ed europee, agli interni abitati dalla collettività ed a segni e alle presenze dei luoghi familiari.

Le opere di Maiorano contengono immagini alle quali l’artista regala il dono dell’ubiquità essendo esse disponibili in altre versioni o atteggiamenti, slittate da lavoro in lavoro attraverso una sapienza digitale che non approfitta mai di se stessa, anzi calibra il suo potere sottostando alla traccia obbligata dell’irripetibilità.

In questo modo ogni opera è un pezzo unico, strutturato per rendere irrimediabilmente lacunosa ogni possibile riproduzione anche se le singole immagini sono disponibili su differenti superfici. Il pennello agisce poi per ultimo per applicare una tonalità ed apportare una “manualità calda” alla “imperturbabilità fredda” del mouse.

La sapienza di Maiorano sta nel frequentare di continuo il bilico della soglia, nella capacità di mettere di fronte ed amalgamare diverse arti, fotografia e pittura, per impegnarsi in composizioni destinate ad esprimere una gamma di emozioni e movimenti che vanno ben oltre la capacità tecnologica e manuale.

Ciò che trapela è filtrato dalla luce cadenzato dai bianchi e neri, da fughe prospettiche e bagliori accecanti.