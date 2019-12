Faenza. Al Palazzo delle Esposizioni una mostra antologica di Renato Albonetti “colorista e pittore della luce”

Dal 7 al 31 dicembre al Palazzo delle Esposizioni di Faenza è in programma una “Mostra Antologica” dell’artista Renato Albonetti. Esposte un centinaio di opere dove si potranno ammirare – fra i vari passaggi espressivi e compositivi dei suoi elaborati svolti nel lungo percorso pittorico – anche diverse opere/riproduzioni delle varie pale d’Altare d’Arte Sacra.

Renato Albonetti, nato nel comune di Casola Valsenio (RA), il 22 gennaio 1938, vive e opera in via Renaccio a Faenza, dal 1963.

Ha frequentato la scuola comunale di disegno “Tommaso Minardi” di Faenza, si è diplomato Maestro d’Arte per la Ceramica alla scuola “Gaetano Ballardini” di Faenza e ha conseguito a Firenze l’abilitazione per l’insegnamento del Disegno.

Il suo sessantesimo anno di percorso pittorico è contrassegnato da intensa esperienza espositiva in numerose collettive e oltre sessanta personali ed è costellato di premi e riconoscimenti.

Definito dai critici “colorista e pittore della luce”, Albonetti predilige il paesaggio, di cui ha una visione compositiva post impressionista, molto personale, dedicandosi inoltre anche all’Arte Sacra. Opere di soggetto sacro, si possono ammirare in diverse chiese dalla Diocesi di Faenza Modigliana: chiesa S.Agostino in Faenza, chiesa parrocchiale in Fusignano, chiesa parrocchiale in Solarolo, chiesa parrocchiale in Casale Pistrino, Brisighella. Inoltre una serie di opere e pale d’altare esposte nel museo d’Arte Sacra di S.Francesco in Faenza, e in diverse collezioni private.

Inaugurazione: sabato 7 dicembre, alle ore 17. Sarà inoltre disponibile il catalogo della mostra.