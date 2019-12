In Biblioteca a Russi la rassegna “LetteraNatura”: si apre con “Cinquant’anni da un’idea”

Ultimo appuntamento per la rassegna letteraria organizzata dalla Pro Loco di Russi in collaborazione con il Comune di Russi “LetteraNatura – Libri d’autunno”, in Biblioteca Comunale alle 16. Sabato 7 dicembre sarà la volta di “Cinquant’anni da un’idea. Gino Gatta e Punta Alberete” di e con Roberto Aguzzoni, presenta Roberto Zalambani.