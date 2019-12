Teatro Rasi. La stagione dei piccoli ospita “Pulgarcito” degli spagnoli Teatro Paraiso

Al teatro Rasi di Ravenna la stagione dei piccoli 2019-20 prosegue il 7 dicembre 2019 a partire dalle 17,30 con lo spettacolo spagnolo Pulgarcito, “Mejor espectáculo” al Certamen Internacional Barroco Infantil di Almagro, in Spagna, e “Miglior spettacolo straniero” al Premio Eolo. Pulgarcito, per l’occasione messo in scena dall’iberico Teatro Paraiso è una storia in cui un bambino spesso spiritoso salva tutti i suoi fratelli e la sua famiglia, dopo che i suoi genitori disperati hanno dovuto lasciarli nella foresta per mancanza di risorse.

Ci sono diversi problemi che Perrault affronta nella sua versione della storia e, senza dubbio, uno di questi è quello dell’abbandono. Presentiamo la storia privilegiando questo problema e contestualizzandolo in una situazione che non smetterà di rivendicare parallelismi con la società di oggi.

Chiunque cerchi il “Pollicino” di Perrault troverà ciò che sta cercando, così come coloro che desiderano trovare una visione nuova e stimolante. Divertimento per i bambini e toccante per gli adulti (anche se potrebbe essere il contrario), presentiamo la storia attraverso la relazione di un bambino con suo padre. Ed è per questo che questo è uno spettacolo appositamente progettato per genitori e figli.

Si dice che sono state inventate storie per dormire bambini e svegliare gli adulti, ma se i genitori fossero bambini e i bambini fossero adulti?