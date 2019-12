Nel Teatrino della Casa delle Aie di Cervia il concerto “Dopo Carosello tutti a nanna” con Italian Swing

Prosegue venerdì 6 dicembre, alle ore 21, nel Teatrino della Casa delle Aie, il programma degli incontri della stagione culturale 2019-2020 a cura dell’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia. È in calendario la serata musicale “Dopo Carosello tutti a nanna” a cura di Gastone Guerrini con l’esibizione del gruppo musicale Italian Swing.

In programma una videoproiezione di immagini e filmati d’epoca con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti. “Dopo Carosello tutti a nanna” è il titolo del prossimo appuntamento nel teatrino della Casa delle Aie con l’esibizione il trio ITALIAN SWING, composto da Gastone Guerrini , Stefano Nanni e Gianluca Nanni, che ripercorrerà il ventennio fra il 1957 ed il 1977 caratterizzato da quella che passò alla storia come la trasmissione più seguita dagli italiani, primi fra tutti i bambini. Carosello ha accompagnato la grande trasformazione dell’Italia dal miracolo economico fino agli anni di piombo. In essa e nei suoi indimenticabili personaggi l’Italia si è specchiata riconoscendosi e subendone le suggestioni ed i richiami. L’inizio delle trasmissioni televisive, avvenuto il 3 Gennaio del ’54 (3 anni prima dell’inizio di Carosello), aveva trovato un Paese arretrato, prevalentemente rurale e faticosamente impegnato nella ricostruzione, con larghe sacche di analfabetismo, dove il dialetto era la regola e l’italiano l’eccezione. Quei 20 anni di trasformazioni, hanno lasciato un segno indelebile nella memoria del Paese. Venerdì sera rivivremo quelle atmosfere attraverso i racconti, i filmati più significativi e le canzoni dell’epoca

Sono 18 gli appuntamenti culturali settimanali del venerdì della stagione 2019-2020 in grado di soddisfare varie esigenze culturali. Gli incontri, si concluderanno il 3 aprile 2020. Gli incontri del Teatrino delle AIE sono, aperti a soci e non soci, con ingresso gratuito

Alla realizzazione delle iniziative collabora attivamente la gestione del Ristorante della Casa delle Aie, che fa capo alla famiglia Battistini. Ogni venerdì vengono anche presentate delle offerte gastronomiche particolari legate ai piatti della tradizione romagnola.