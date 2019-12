Promozione RavennAntica: “a Natale regala cultura e fai scoprire il Museo Classis ad amici e parenti”

Con l’arrivo del periodo natalizio la Fondazione RavennAntica propone l’iniziativa A Natale regala Classis!, un’occasione speciale per regalare cultura e far scoprire il Museo Classis Ravenna con l’acquisto di biglietti regalo per amici e parenti.

I biglietti da regalare sono acquistabili da domani, sabato 7 dicembre 2019, fino a lunedì 6 gennaio 2020 compreso presso le biglietterie del Museo Classis Ravenna e presso la Domus dei Tappeti di Pietra. Gli ingressi saranno utilizzabili già in occasione delle feste e fino al 31 marzo 2020.

Tariffe:

Fino a 9 biglietti gli ingressi potranno essere acquistati al costo di euro 7,00 l’uno.

Da 10 biglietti in poi gli ingressi potranno essere acquistati al costo di euro 5,00 l’uno.

Per informazioni: tel.0544 473717; classisravenna.it o ravennantica.it