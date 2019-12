Quattro passi per Russi: il Natale inizia sabato 7 dicembre con coro gospel accensione dell’albero

“Quattro passi per Russi” è il calendario degli appuntamenti per le festività natalizie realizzato dal Comune in collaborazione con il Consorzio dei Commercianti, la Pro Loco e altre Associazioni del territorio.

Come da tradizione il ricco calendario di eventi animerà tutto il periodo delle festività (e oltre) con gli spettacoli della stagione teatrale di prosa e quelli dedicati ai ragazzi, le attività natalizie della Biblioteca e tante altre iniziative come il concerto di Natale della Banda Città di Russi e le mostre allestite nell’ex Chiesa in Albis (Pietro Lenzini), al “Puntoincomune” (Aleksandar Velichkovski e Aleksandra Miteva) e nella Sala “La Cassa” (Roberto Marchini e Clorinda Dell’Aquila).

Novità di quest’anno, per la prima volta in assoluto verrà allestita a Russi, in piazza Dante, una pista di pattinaggio sul ghiaccio in funzione dal 1° dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 nei seguenti orari: 10:00-13:00/14:00-19:00/20:30-24:00 nei festivi; 14:00-19:00/20:30-24:00 nei feriali. Ingresso e noleggio pattini € 8, ingresso con pattini propri € 6.

IL PROGRAMMA

Sabato 7 Dicembre

15:30 Vie del Centro Storico IL TRENINO DI OSVALDO

15:30 Via Cavour LA FILATRICE DI SOGNI INAUGURAZIONE MOSTRA

17:00 Sala “La Cassa”, Corso Farini PERCORSI COMUNICATIVI DI ARTE E VITA di Roberto Marchini e Clorinda Dell’Aquila (dal 7 al 29 dicembre nei seguenti orari: feriali 10.00-12.00 e 15.30-18.30; sabato e domenica 15.30-18.30)

17:15 Piazza Dante CORO GOSPEL “THE VOICE OF JOY”

18:00 Piazza Dante ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE e INAUGURAZIONE MOSTRE

18:30 Ex Chiesa in Albis, Piazza Farini IL CORPO DELLE IMMAGINI” di Pietro Lenzini (dal 7 dicembre al 12 gennaio nei seguenti orari: martedì e venerdì 10.00-12.00; festivi e prefestivi 10.00-12.00 e 15.00-18.00; chiusa il 25, 31 dicembre e 1 gennaio)

A seguire Puntoincomune, Piazza Farini “12” di Aleksandar Velichkovski e “ERMAPHRODITE” di Aleksandra Miteva (dal 7 dicembre al 12 gennaio nei seguenti orari: martedì e venerdì 10.00-12.00; festivi e prefestivi 10.00-12.00 e 15.00-18.00; chiusa il 25, 31 dicembre e 1 gennaio)

Martedì 10 Dicembre

20:45 Teatro Comunale JUBILATE DEO, POESIA E MUSICA Associazione Culturale Ettore Masoni

Venerdì 13 Dicembre

15:30 Vie del Centro Storico TEATRINI VIAGGIANTI Un’orchestrina viaggiante di musicanti e affabulatori di altri tempi

Sabato 14 Dicembre

17:00 Piazza Farini e Vie del Centro FIACCOLATA PER LA PACE

17:30 Vie del Centro Storico CRYSTAL WINGS Bianche ali della musica e dell’incanto

Domenica 15 Dicembre

14:30 Giardino Ugo La Malfa PRESEPE VIVENTE Asilo Giardino L.C. Farini

18:00 e 20:00 Teatro Comunale UN POSTER PER LA PACE Premiazione del concorso

Sabato 21 Dicembre

16:30 Piazza Dante SPETTACOLO SULLA PISTA DI PATTINAGGIO Polisportiva Fanano

Domenica 22 Dicembre

20:45 Teatro Comunale CONCERTO DI NATALE Banda Città di Russi

Martedì 24 Dicembre

14:00 Vie del Centro Storico I BABBI NATALE CONSEGNANO I DONI NELLE CASE DEI BAMBINI Centro Sociale Porta Nova

Venerdì 27 Dicembre

16:00 Vie del Centro Storico PER LE VIE DEL TESORO Caccia al tesoro itinerante, spettacolo animazione

Sabato 28 Dicembre

16:00 Vie del Centro Storico ARCHIMOSSI Orchestra itinerante tutta al femminile di archi, viole e violini

17:00 Piazza Farini MADAMA SCINTILLA GUERRIERA DI LUCE Spettacolo di fuoco

Venerdì 3 Gennaio

21:00 Chiesa Arcipretale CORO GOSPEL “THE VOICE OF JOY”

Sabato 4 Gennaio

16:00 Vie del Centro Storico PER LE VIE DEL TESORO Caccia al tesoro itinerante, spettacolo animazione

Domenica 5 Gennaio

20:45 Teatro Comunale UGO SANCHEZ JR. Presenta WOOOW Magic comedy show INGRESSO GRATUITO

Lunedì 6 Gennaio

15:00 Cine Teatro Jolly LA BEFANA DEI RAGAZZI

SAN PANCRAZIO

Martedì 10 Dicembre

10:30 Piazza Zauli L’ALBERO DELLA CITTÀ Addobbiamo l’albero con le decorazioni realizzate dalla scuola dell’infanzia

16:30 Vie del Centro PRESEPE VIVENTE

Domenica 5 Gennaio

14:30 Museo della Vita contadina in Romagna TOMBOLA DELLA BEFANA a favore dello IOR

Lunedì 6 Gennaio

9:30 Partenza dal Circolo Endas, Via G. Randi 47 STAFFETTA DELLA BEFANA

GODO

Sabato 7 Dicembre

9:00-18:00 Centro Giovanile, Via Croce MERCATINO “VIVACI COLORI”

16:00 Centro Giovanile, Via Croce ASPETTANDO IL NATALE Babbo Natale porta i dolcetti ai bambini

Domenica 8 Dicembre

9:00-18:00 Centro Giovanile, Via Croce MERCATINO “VIVACI COLORI”

10:30 Piazza Nullo Baldini L’ALBERO DELLA CITTÀ Addobbiamo l’albero – Associazione Teguriense

Martedì 24 Dicembre

14:00-16:00 Partenza da Piazza Nullo Baldini LA CAROVANA DI NATALE Dolcetti per le vie – Associazione Teguriense

16:00-17:00 Piazza Nullo Baldini BRINDISI CON BABBO NATALE E LE SUE SORPRESE

dal 24 Dicembre al 2 Febbraio

Pieve S. Stefano in Tegurio PRESEPE

BIBLIOTECA COMUNALE DI RUSSI

Sabato 14 Dicembre

10:00 FACCIAMO STORIE CON LE FAVILLE

Sabato 21 Dicembre

10:00 L’ORA DELLE STORIE

CENTRO SOCIALE PORTA NOVA DI RUSSI

Lunedì 16 Dicembre

15:00 I BAMBINI AUGURANO BUON NATALE

Sabato 21 Dicembre

20:45 CONCERTO DEL CORO Voci senza tempo

Venerdì 3 Gennaio

21:00 CANZONI RESISTENTI con Daniele Cristofori

Lunedì 6 Gennaio

15:00 ARRIVA LA BEFANA Canta Daniela Peroni

CENTRO COMMERCIALE I PORTICI RUSSI

Venerdì 13 Dicembre

16:45 SPETTACOLO DI BURATTINI

Sabato 14 Dicembre

15:30 ANDRO: è successa una cosa incredibile Animazione e spettacolo circense

Venerdì 20 Dicembre

16:45 CLOWN E TRUCCABIMBI

Sabato 28 Dicembre

16:45 CLOWN E TRUCCABIMBI

Per info: www.comune.russi.ra.it